Uplynulý rok životy lidí výrazně ovlivnil koronavirus. V Brankách tomu jistě nebylo jinak

Nebylo. Také u nás prakticky ustala veškerá spolková činnost a sousedské setkávání. Nemohli jsme ani oslavit sedmisté výročí první zmínky o naší obci, které připadalo právě na loňský rok. Na druhou stranu jsme se snažili, aby alespoň projekty, které jsme měli naplánované, pokračovaly dál.

Nemuseli jste tedy žádné plánované investice rušit?

Z finančních důvodů ne. Máme určitý finanční polštář ‚díky‘ tomu, že nám kůrovec doslova sežral lesy. Takže nejsme tolik závislí na dotacích.

Takže peníze z prodeje kůrovcového dřeva posloužily k uskutečnění plánovaných projektů? Zbylo i na obnovu lesa?

Samozřejmě máme určitým způsobem nastavené fungování lesního hospodaření a s příjmy z něj jsme počítali postupně. Následkem kůrovcové kalamity jsem ale peníze získali v podstatě najednou. V našem případě nám kůrovec zlikvidoval les poměrně brzy a v době, kdy se ještě ceny dřeva poměrně držely. Ale jsou obce, které s kůrovcem bojovaly loni a předloni, a ty už dostávaly za kůrovcové dřevo ani ne polovinu toho, co my. Neprodávalo se ani za tolik, aby to vydělalo na založení nového lesa. My jsme na obnovu lesa čerpali dotace, bez nich by se obnovovalo velmi těžko. Většinou přispívá Zlínský kraj, něco také Státní zemědělský a intervenční fond.

Vraťme se k investicím, připomeňte některé z poslední doby.

Například v přízemí zámku se vloni opravovala okna, nyní už jsou tedy všechna vyměněná. V zámeckém parku jsme zase udělali nové dětské hřiště, abychom sem přilákali více návštěvníků. Chceme, aby lidé park využívali. V poslední době se často mluvilo také o úbytku vody v krajině a nutnosti jejího zadržování. My jsme v tomto směru v loňském roce vybudovali mokřadní nádrž a další mokřady pro obojživelníky a právě z důvodu zadržení vody v krajině. Využili jsme přitom dotace od ministerstva životního prostředí. Mimo to jsme také opravovali některé lesní cesty poničené při těžbě kůrovcového dřeva.