Miloslava Šormová s manželem shromažďovala sbírku kočárků desítky let. Muzeum ji zakoupilo v roce 2016. „Exponáty jsme postupně ukázali veřejnosti na výstavách na zámcích Lešná u Valašského Meziříčí, Kinských ve Valašském Meziříčí a na zámku ve Vsetíně. Kromě toho také putovala po výstavních síních v různých místech republiky,“ připomněl mluvčí Muzea regionu Valašsko Jiří Koňařík.

Muzejní kurátorka Ivana Spitzer Ostřanská pro letošní výstavu v Lešné vybrala exponáty, které lidé na první výstavě neviděli. Nové je i celkové ztvárnění expozice.

„Je to taková lehce nostalgická sonda do historie klasického dětského kočárku i jeho zmenšené varianty pro panenky. Zjistíte, jak se měnila kočárková móda v posledních dvou stoletích a načerpáte k tomu řadu zajímavých informací. Myslím, že je to velmi příjemné zpestření návštěvy lešenského zámku, ideálně se k němu hodí,“ uvedla Ivana Spitzer Ostřanská.

K vidění jsou desítky exponátů z různých období.

„Mezi nejcennější patří například proutěná trojkolka z konce 19. století a zajímavé jsou i kočárky z různých náhražkových materiálů vzniklé v těžkých dobách druhé světové války,“ doplnila kurátorka.

Lidé si na v lešenském zámku mohou prohlédnout také menší výstavu nejrůznějších bankovek z celého světa. K dalším návštěvnickým lákadlům patří zdejší historické komnaty a vzácný anglický park. Zámek Lešná u Valašského Meziříčí je od 1. května otevřen denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin. Další podrobnosti na www.muzeumvalassko.cz.