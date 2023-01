„V minulém roce ukončil praxi pan doktor, který odešel do penze. Do dnešního dne se ho nepodařilo nahradit. Nyní u nás ordinuje jedna lékařka a dvakrát týdně přijíždí na dvě hodiny další z Valašských Klobouk,“ říká starosta města Jaroslav Vaněk.

Když odečteme z počtu obyvatel děti do 15 let, zbývá zhruba 4750 osob, kterým musí stačit péče necelých dvou praktiků. Město trápí také nedostatek zubařů.

„V současné době u nás ordinují dva. Koncem roku 2021 odešla na mateřskou dovolenou zubařka, doposud ji nikdo nezastoupil,“ pokračuje starosta. Město má omezené možnosti a pravomoci, i tak připravuje pro nové zdravotníky spoustu pobídek.

„Pro praktického lékaře máme nachystaný byt kousek od ordinace. Má připravenou a zrekonstruovanou i ordinaci v našem zdravotním středisku. Na radě města pak budeme jednat o dalších benefitech, které by k nám doktory mohli přilákat,“ pokračuje Vaněk.

V druhé polovině roku 2022 bylo krajským úřadem vyhlášeno výběrové řízení na praktického lékaře. Byl úspěšně vybrán, do dnešního dne však ordinovat nezačal. Nemá totiž povinnost nastoupit a ani nabízené výhody ho nepřesvědčily. Město tak nemá jinou možnost než požádat krajský úřad o vyhlášení výběrového řízení na obsazení volného místa.

„Situace je kritická, občané potřebují předoperační vyšetření, preventivní prohlídky a dále samozřejmě běžné akutní vyšetření. Samozřejmě potřebují předepisovat léky. Paní doktorka, která zde zůstala ordinovat sama, je přetížená a lidé jsou už nervózní. Současný systém obsazování praktiků na venkově je nefunkční a stále se zhoršuje. Když sleduji statistické údaje o průměrném věku praktických lékařů, vidím, že nás nečekají jednoduché časy,“ dodává starosta. Se vším souhlasí i místní čtyřicátník Roman: "Doktorů je tady tak málo, že jezdíme s manželkou do Vsetína. Přenecháme zdejší zdravotní péči raději důchodcům, pro které je mnohdy problém za vyšetřením někam cestovat."

S nedostatkem lékařů poskytujících zdravotní péči bojují lidé také ve Slavičíně. Pediatričky jsou v šestitisícovém městě aktuálně dvě, jedna ke konci ledna ale končí svou praxi, ve které měla zapsáno 330 dětí.

Zato v Luhačovicích mají podle starosty Mariana Ležáka praktických lékařů mají momentálně dostatek. Horší je to však se specialisty a zubaři.

„Nově ve městě rozšířil tyto služby mladý stomatolog, i tak je to stále málo. Co se týče benefitů, příchozím lékařům jsme nabídli volné ordinace v našem zdravotním středisku. Víme o tom, že je nutné posílit některé specialisty, konkrétně by byl potřeba další ženský lékař,“ říká Ležák. S tím, že praktických lékařů a jejích služeb je v Luhačovicích dostatek, souhlasí i Alena, zdravotní sestra z místní ordinace. „Přijímáme i nové pacienty, hlavně odchozí plnoleté od pediatrů,“ potvrzuje.

Situace v Napajedlech je z pohledu starosty Roberta Podlase relativně klidná.

„V současné době máme stabilní platformu praktických lékařů pro dospělé, děti i dorost. U stomatologických služeb dokonce jednáme o dalším rozšiřování ortodoncie a dentální hygieny,“ řekl pro Deník.