Osmatřicetiletý řidič, který popsaným způsobem pod vlak nasměroval svou Škodu Superb, mohl mluvit o štěstí – vyvázl jen s lehkým zraněním. Podobných střetů se na stejném přejezdu od roku 2009 odehrálo už pět. Zranilo se při nich sedm lidí a škoda se blíží 14,5 milionu korun.

„Přejezd se řadí mezi ty s větším počtem nehod,“ potvrdil statistický pohled Drážní inspekce na dané místo její mluvčí Martin Drápal.

Výjezd z areálu rožnovské Tesly je problémový dlouhou dobu. Blízkost dvou křižovatek (s ulicí Zuberská a ul. Meziříčská) a železničního přejezdu bez závor na relativně malém prostoru z něj dělá nebezpečné místo.

„Problémy mají auta vyjíždějící z areálu na silnici I/35 doprava na Valašské Meziříčí a především doleva do Rožnova, což je kolikrát skoro nemožné. Z pohledu Správy železnic jsou zase rizikové kamiony, které se stáčejí z I/35 do areálu Tesly a občas zůstanou stát na kolejích kvůli plné křižovatce. Tím roste riziko střetu s vlakem,“ vysvětlil místostarosta Rožnova Jan Kučera.

Návrhy Správy železnic neprošly

Správa železnic (SŽ) doplní železniční přejezd závorami a tím zvýší jeho bezpečnost. Nezbytná jsou ale i další dopravní opatření. Podle mluvčí SŽ Nely Friebové totiž vzhledem ke stísněným podmínkám na místě není možné stavebně vyhovět platným normám, tedy zajistit mezi hranicí křižovatky a hranicí nebezpečného pásma přejezdu prostor 10 metrů.

Správa železnic proto navrhla například úpravu přednosti v jízdě, že by hlavní silnice by vedla z přejezdu na ulici Zuberskou a přechod pro chodce by nahradilo místo pro přecházení.

„V takovém případě by nedocházelo k zablokování přejezdu, kdy vozidlo nemusí při odbočení vlevo dávat přednost protijedoucímu a vozidla projíždějící ‚přímo‘ do průmyslového areálu nemusí dávat přednost chodcům, nahradí-li se přechod místem pro přecházení,“ vysvětlila Friebová.

Státní organizace nabízela také další možnosti, například zákaz odbočení vlevo na ul. Zuberská, úplné zaslepení této ulice nebo zajištění průjezdu skrz průmyslovou zónu.

„Ani jeden z návrhů ale zástupci města Rožnov neodsouhlasili,“ poznamenala Friebová.

Světelná křižovatka, zní dohoda

Během léta však obě strany nakonec našly společnou řeč. Jako nejlepší variantu, jež má vyřešit bezpečnost na výjezdu z Tesly, zvolily zbudování křižovatky se světelnou signalizací spřaženou s železničním přejezdem.

„Stejné řešení je na přejezdu v sousedním městě Zubří, kde je v podstatě totožná konfigurace přejezdu a napojení na křižovatku I/35,“ připomněla Friebová.

Projekt připraví město a státní organizace společně.

„Dohodli jsme se, že jeden projektant nakreslí celou světelnou křižovatku a realizace stavebních prací Správy železnic a města musí být koordinovaná. Panovala shoda, že právě světla jsou nejlepším řešením na tomto místě. Pomůže to bezpečnosti i plynulosti provozu,“ vysvětlil místostarosta Jan Kučera.

Výstavbu světelné křižovatky zaplatí město, rekonstrukci a zvýšení bezpečnosti železničního přejezdu Správa železnic. Stavět se má v druhé polovině roku 2021.