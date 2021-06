Výjimečný holandský kytarista Jan Akkerman, jehož hudební mistrovství oceňovali i kytaroví hrdinové jako Brian May nebo B. B. King, je u nás známý hlavně z mezinárodně úspěšného souboru Focus. Na Valašský špalíček přijede s vlastní skupinou a představí také svou hudbu z nového, velmi zdařilého alba Close Beauty. Vystoupí v sobotu večer na závěr festivalu v areálu zámku Žerotínů ve Valašském Meziříčí.

Kytarista Jan Akkerman | Foto: archiv KZ Valašské Meziříčí

Jan Akkerman se narodil o Vánocích 1946, deset let nato dostal vlastní kytaru a ve třinácti už studoval na hudebním lyceu v Amsterdamu. Hrál samozřejmě vážnou hudbu, ale ještě víc ho zajímala rychle se rozvíjející rocková scéna. Svou první kapelu Johnny And His Cellar Rockers (později změnila název na The Hunters) založil roku 1963 s kamarádem Pierrem van der Lindenem, s nímž později pokračoval ve známějších skupinách Brainbox a Focus. Ale už jako The Hunters měli v Nizozemsku singlový hit. To bylo v roce 1966 a Akkerman začal být známý jako kytarový virtuos.