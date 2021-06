Do expozice Leteckého muzea v Kunovicích se brzy vrátí legendární letoun Z-37 Čmelák. V Kunovicích vyráběné zemědělské letadlo, známé například z filmu Vesničko má středisková, ukrývalo muzeum několik let ve Střední škole letecké. Nyní jej však díky dotaci od ministerstva kultury čeká rozsáhlá a náročná oprava, po ní opětovné vystavení.

V Leteckém muzeu Kunovice přibude letoun Čmelák, který v bývalé NDR výrazně překročil svoji životnost. | Foto: archiv Leteckého muzea Kunovice

„Letoun chceme uvést do původní podoby, kterou měl na konci 60. let 20. století při jeho dodání do východního Německa, kde celou svou kariéru létal. Restaurátorský zásah nebude vzhledem k rozsahu prací a jejich časové náročnosti jednoduchý,“ usoudil ředitel Leteckého muzea Kunovice Martin Hrabec.