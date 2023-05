Sedm nákladních aut najelo v pondělí dopoledne na nově zbudovanou lávku pro cyklisty a pěší, která překlenula řeku Bečvu mezi obcemi Černotín a Ústí. Zatěžovací zkouška otestovala nosnost unikátní stavby, která je součástí cyklostezky Bečva a bezpečně propojí obě obce. Cyklisté se díky novému přemostění vyhnou riskantní jízdě po silnici první třídy ve směru od Hranic na Valašské Meziříčí.

Zatěžovací zkouška mostu, Ústí | Video: Petra Poláková - Uvírová

„Lávka se skládá ze 46 betonových segmentů, které jsou zavěšeny na ocelových táhlech, a ta jsou upevněna na dvou ocelových lanech. Lana jsou vynášena dvěma pylony ve tvaru V a následně ukotvena do betonových opěr. Délka mostu je 140 metrů, šířka komunikace pro pěší a cyklisty 3,5 metru. Výška pylonů je 20 metrů,“ přiblížil parametry Miroslav Konečný, stavbyvedoucí firmy KKS Zlín.

Nejnáročnější bylo podle něj ukotvení lávky do štěrkového podloží. „Z toho důvodu se také stavba prodloužila - prováděl se totiž celkový průzkum podloží,“ vysvětlil.

Zatěžovací zkouška měla prověřit odolnost nového přemostění přes řeku Bečvu. „Na most postupně najedou nákladní automobily. Je potřeba je rozmístit rovnoměrně, aby simulovaly zatížení, které nastane v případě, že po lávce pojede větší množství cyklistů a projde více lidí,“ popsal ještě před zahájením Petr Štefan, vedoucí zatěžovací zkoušky.

„Lávku otestuje sedm nákladních aut, z nich každé váží 12,5 tuny. V prvním stavu budou auta rozmístěna rovnoměrně po mostě, ve druhém budou na jeho jedné polovině, což je pro lávku náročnější, než objemná zátěž. Každý tento stav trvá půl hodiny, a potom se čeká, až se most vrátí zpátky, což je rozhodující - musí se vrátit pružně téměř do nuly. Může zůstat nějaká trvalá deformace, ta je ale limitována normou,“ shrnul.

Zdroj: Deník/Petra Poláková-UvírováZatížení sedmi náklaďáky lávka na první pohled zvládla. Odborníky teď ale čekají propočty a vyhodnocování zatěžovací zkoušky. „Standardně se měří svislé průhyby. Most se pod zatížením prohne, čeká se na ustávání deformací, a jakmile se ustálí, tak se vše změří. Hodnota se pak srovnává s tím, co bylo vypočteno pomocí výpočtového matematického modelu. Poté auta odjedou a zase se změří, jestli se most vrátil tam, kde jsme začali. Vyhodnocují se dvě kritéria - shoda s teoretickým výpočtem a jestli se most choval pružně. Na první pohled žádný problém vidět není,“ zhodnotil Pavel Kaláb z projekční kanceláře Stráský, Hustý a partneři.

Na zatěžovací zkoušku se přišli podívat i starostové obcí, které nová lávka propojí - Černotína a Ústí. „Propojení vesnic je pro nás zásadní, protože je to spojnice Černotína a Ústí. Pro celou cyklostezku Bečva je zásadní, že se Hranicím nyní otevře bezpečná možnost napojení na Valašské Meziříčí. Určitě to tedy zpopularizuje náš region,“ zhodnotil starosta Černotína Michal Vacek.

Most propojuje úseky cyklostezky Bečva a je spojnicí mezi Olomouckým a Zlínským krajem. „Už teď je tady spousta cyklistů - a nyní budou moci konečně projíždět bezpečně,“ řekl.

Místní věří v nárůst turistického ruchu

Starosta Ústí Libor Vykopal si od nové lávky přes řeku Bečvu slibuje nárůst cyklistů a rozvoj turistického ruchu. „Nový úsek cyklostezky Bečva se slavnostně otevře 29. června. Stavbu zastřešuje Mikroregion Hranicko, který je investorem. Byla vysoutěžena za 106 milionů korun, a ta částka se nenavýšila, což je pozitivní zpráva. Podařilo se nám získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 60 milionů, částkou 12,5 milionu korun přispěl Olomoucký kraj a podpořilo nás i město Hranice 6 miliony. Zbývající náklady řeší společně obce Černotín a Ústí,“ uzavřel starosta Ústí.