S návrhem na umístění Lavičky Václava Havla ve veřejném prostoru ve Valašském Meziříčí přišla v úvodu tohoto týdne na zasedání zastupitelů Alena Carbolová (KDU-ČSL). Prozradila, že na myšlenku ji přivedla vloni dokončená obnova meziříčského náměstí.

„Je tam umístěná také (symbolická) stopa Tomáše Garrigua Masaryka. Říkala jsem si, že podobně by bylo zapotřebí vzdát hold také prvnímu prezidentu republiky po roce 1989 Václavu Havlovi,“ vysvětlila Carbolová.

První porevoluční prezident Valašské Meziříčí nejednou navštívil, mimo jiné například při pohřbu svého někdejšího poradce, scénáristy a meziříčského rodáka Jiřího Křižana, který se konal v evangelickém kostele v parku Botanika. V místní Střední průmyslové škole sklářské zase při jedné z návštěv pořídili skleněné odlitky rukou Václava Havla. Je rovněž čestným občanem města.

Nadace Vize 97 se záměrem souhlasí

S úmyslem nechat Lavičku Václava Havla v Meziříčí instalovat oslovila Alena Carbolová už vloni Nadaci Dagmar a Václava Havlových Vize 97 a výrobce laviček Petra Madera. A dostalo předběžný souhlas. Výroba lavičky, její doprava, instalace a úprava okolí by (podle materiálu předloženého zastupitelům) přišly na necelých 490 tisíc korun.

Co se umístění týče, po vhodném místě se navrhovatelka dívalka v blízkosti centra města.

„Hledala jsem místo v okolí zámku Žerotínů. Prvním byla plocha mezi Kaplí a Sýpkou, to ale zástupci Vize 97 zamítli. Jednak tam parkují auta, jednak strom, u kterého by lavička měla být, není lípou, což je jedna z podmínek,“ vysvětlila Carbolová.

Jako vhodnější se ukázalo místo na nábřeží řeky Bečvy mezi stávajícím památníkem obětem holocaustu a dětským hřištěm.

„Dnes je zde nevzhledná betonovo dřevěná lavička, z níž je ale krásný pohled na významné stavby v centru města – zámek a kostel,“ popsala zastupitelka s tím, že Lavička Václava Havla by tu stávající nahradila.

Lavička musí do fronty, radnice má jiné plány

Návrh Aleny Carbolové nicméně “narazil” u vedení města. Místostarostka Yvona Wojaczková (ANO) připomněla, že radnice má celý seznam jiných projektů, které mají do budoucna doplnit a zatraktivnit veřejný prostor ve Valašském Meziříčí. Čeká se jen na vhodnou dotaci či sponzorský dar, jež by pomohly vyřešit jejich financování.

“Aktuálně pracujeme na 3D bronzovém haptickém modelu centra města, který by měl být na náměstí. Také jsme na komisi pro kulturu začali debatovat doporučení na vznik sochy ve veřejném prostoru, která tady přes padesát let nevznikla,” uvedla Wojaczková.

Město je podle jejích slov rovněž v kontaktu s architektem Závadou, který pro město pracuje na návrhu rozhledny.

Na seznamu zamýšlených projektů jsou ale také další položky: například nápis Valmez na některém vrcholů ve městě, bronzové desky, které mají připomenout významné kulturní osobnosti a milníky nebo kamenný oltář u florálního kostela na Helštýně. V plánu je také výraznější připomenutí T. G. Masaryka.

“Návrhů je velké množství. Proto bych doporučila i tuto záležitost (Lavičku Václava Havla) zařadit do seznamu a počkat, až budou prostředky k realizaci,” dodala Wojaczková.

Seznam projektů překvapil, lavičku by přesto podpořili

Řadě zastupitelů se nápad Aleny Carbolové na umístění Lavičky Václava Havla líbil a rádi by jej podpořili. Co naopak nejednoho překvapilo, byl seznam jiných projektů, které má město v zásobě a o nichž neměli tušení.

“Jsem rád, že se o nějakém takovém seznamu dozvídám. Nevím, kdy jsme v zastupitelstvu schvalovali peníze na nějaký model či sochu,” poznamenal Václav Chajdrna (NEZÁVISLÍ).

Dostalo se mu odpovědi, že v některých případech se vzhledem k nižší finanční spoluúčasti města projekty do zastupitelstva nedostanou a rozhodne o nich rada města.

Stejně jako Václav Chajdrna se nad seznamem chystaných atraktivit podivovala také Hana Skácalová (ODS).

“Sedím tady devátý rok a ještě jsem o něčem takovém neslyšela. Je škoda, že není veřejný. Že k němu veřejnost nemůže dávat podněty,” řekla Skácalová.

Podle Václava Chajdrny však ani existence dalších městských záměrů nebrání tomu, aby zastupitelstvo podpořilo návrh Aleny Carbolové. Úskalí však vidí jinde - v místě, kde by Lavička Václav Havla měla stát.

“V lokalitě, kde je navržena, bude třeba posílit dohled. Nedaleko je sice kamera, ale přímo na toto místo nevidí,” upozornil Chajdrna. “Tato lavička - připomínka prezidenta Havla - se stane předmětem zájmu lidí, kteří nesouzní s některými jeho myšlenkami. A to i kdyby stála uprostřed náměstí,” je přesvědčený zastupitel.

Připomněl neradostný osud lípy Václava Havla, v minulosti vysazené v Šafaříkově ulici. Strom se několikrát stal terčem vandalů. “Třikrát jsme to zkusili, třikrát strom někdo zlomil, poničil. Lavička dopadne stejně,” předpověděl Chajdrna.

Omlátí mám ji o hlavu, bojí se zastupitelka

Obavy neskrývala ani Jindra Mikuláštíková (ANO).

“Bojím se, že instalací lavičky by mohlo dojít k poplivání památky Václava Havla a to by mně nedělalo dobře,” řekla zastupitelka. Řešením by podle ní bylo zajistit peníze na realizaci lavičky mimo městskou pokladnu, formou veřejné sbírky.

“Když to bude ze soukromých peněz, hlásím se jako první. Pokud to půjde z rozpočtu města, tak nám to lidé omlátí o hlavu. Označí nás za havloidy a podobně. Stačí se podívat do jakékoliv diskuze, jak se tam o našem prvním prezidentovi mluví,” všimla si Mikuláštíková.

“Zlu a hlouposti lidí se nemá ustupovat,” reagoval na vyřčené obavy Václav Chajdrna.

“Pokud mě někdo nazve havloidem za to, že podpořím tento návrh, bude to pro mě čest,” dodal.

Návrh podpořili také lidovečtí zastupitelé Miloš Skýpala a Antonín Hořín.

“Má to jeden rozměr v současné době velmi aktuální. Celá společnost trpíme nedostatkem osobností a co je horší, nedostatkem elementární slušnosti. Osobnosti, jakou byl Václav Havel, který dával do politiky pravdomluvnost a moc se nekamarádil s populismem, je třeba si dávat znovu zpátky před oči,” myslí si Miloš Skýpala.

Starosta: Je to projekt pro participativní rozpočet

Podle starosty Valašského Meziříčí Roberta Stržínka (ANO) je Lavička Václava Havla ideálním projektem pro takzvaný participativní rozpočet města. Do něj mohou lidé v Meziříčí přihlašovat své záměry. Které nakonec město finančně podpoří, o tom rozhoduje hlasování veřejnosti.

Jisté je, že Lavička Václava Havla prozatím ve Valašském Meziříčí umístěná nebude. Hlasovalo pro ni jen jedenáct ze čtyřiadvacet přítomných zastupitelů.

“Návrh nezískal potřebnou většinu. Myslím si ale, že se k němu v budoucnu vrátíme,” uzavřel starosta Stržínek.

LAVIČKA VÁCLAVA HAVLA

Lavička Václava Havla je pamětním místem věnovaným Václavu Havlovi. Tvoří jej dvě křesla spojená kulatým stolem, jehož středem prorůstá strom. Budování Laviček Václava Havla je celosvětovým projektem, který inicioval velvyslanec ČR v USA Petr Gandalovič spolu s architektem a designérem Bořkem Šípkem. Záměrem tohoto projektu je vytvoření sítě míst ve veřejném prostoru, jež mohou přispět k setkávání a vedení skutečného dialogu – míst, kde bude možné diskutovat a přemýšlet v duchu ideálů a životních postojů Václava Havla. Historicky první Lavička Václava Havla byla slavnostně odhalena ve středu 2. října 2013 v kampusu Georgetown University ve Washingtonu za účasti Dagmar Havlové, Madeleine Albrightové a Tomáše Halíka. Zdroj: www.vaclavhavel.cz