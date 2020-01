„Některé zase naopak náhle onemocní. Králů máme ale většinou dost, spíše hledáme vedoucí skupinek, kterým musí být více než patnáct let,“ vysvětluje ředitelka Charity Vsetín Věra Dulavová.

Minulý rok vyrazilo do ulic přes sedmdesát skupin a v Charitě doufají, že letos počet nepůjde dolů. „Vloni poprvé se nám podařilo vyslat koledníky úplně do všech uliček Vsetína i do vzdálenějších míst jako je Semetín. Rádi bychom to letos zopakovali,“ netají Věra Dulavová.

Pro odlehlejší místa má Charita k dispozici automobily. V případě těžko dostupných usedlostí, nebo při extrémně mrazivém počasí k nim skupinky alespoň přiblíží.

Domácnosti na Vsetínsku budou koledníci obcházet v pátek 10. ledna od 15 hodin, v sobotu 11. ledna pak od 9 hodin ráno. „Za odměnu si u nás můžou dát občerstvení – teplou polévku, čaj a buchty. Každý dostane multifunkční šátek s logem sbírky a od sponzorů také nějaké drobnosti,“ vyjmenovává ředitelka.

Kdo se nakonec přijde po koledování na faru v sousedství vsetínského kostela Nanebevzetí Panny Marie ohřát je zatím ve hvězdách.

„Vloni jsme měli nejmladšího koledníka, který měl půl roku. Absolvoval pochůzky v kočárku. Většina koledníků je z celého Vsetína, spolupracujeme se základními a středními školami, takže počet dětí je velký,“ popisuje Věra Dulavová.

Kam peníze poputují?

Vybrané peníze pomáhají lidem, kteří se ocitli náhle v nepříznivé životní situaci. Konkrétně ve Vsetíně chtějí část nashromážděných prostředků využít na doplacení nového auta pro pečovatelskou službu, dokončení úpravy zahrady za domem Charity, dovybavení pracovní dílničky pro službu sociální rehabilitace a také na dokoupení kompenzačních pomůcek, jako jsou polohovací postele, chodítka a další. Vloni lidé na Vsetínsku přispěli do kasiček částkou 1 185 092 korun.

Na Rožnovsku a Valašskomeziříčsku organizují tento pátek a sobotu Tříkrálovou sbírku pracovníci Charity Valašské Meziříčí. V Dolní Bečvě a Zašové, jež také pod meziříčskou Charitu spadají, už se sbírka uskutečnila o týden dříve a vynesla více než čtvrt milionu korun.

V minulém roce koledníci od dárců ve dvou zmíněných mikroregionech nashromáždili sumu 2 372 773 korun. „V rámci koledy je možné přispět do kasičky na pomoc lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci nebo na provoz sociálních služeb Charity Valašské Meziříčí, které těmto lidem nabízejí pomoc a podporu,“ uvedla Kateřina Kolajová z Charity Valašské Meziříčí.

Za vybrané prostředky má organizace v plánu nakoupit dvě auta pro terénní služby a také zajistit provoz Centra sociálně materiální pomoci. „Koledování se mohou aktivně zúčastnit děti i dospělí. Stačí ochota pomoci potřebným a obětovat nějakou hodinu svého volného času. Zájemci se mohou hlásit přímo na Charitě v Rožnově pod Radhoštěm, kde dospělým vedoucím vyhotovujeme plnou moc ke koledování,“ doplnila Kateřina Kolajová.

Koledovat se v těchto dnech bude také v sedmi obcích na Horním Vsacku. O sbírku se tady starají pracovníci Charity Nový Hrozenkov. Vloni zde lidé přispěli částkou převyšující 675 tisíc korun. Výtěžek Tříkrálové sbírky za celé Valašsko pak v roce 2019 činil 4 233 751 Kč.