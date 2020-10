Přitom ještě před třemi dny nic nenasvědčovalo tomu, že bude situace takto vážná.

„Všechno se seběhlo strašně rychle. Dva dny ležel na infekčním oddělení, pak jej odvezli na oddělení JIP a hned následující den na ARO. Včera už mu dělali tracheostomii. Dali mu vše co mohou, v nejsilnějších dávkách, ale nic nezabírá. V současnosti je manžel v hlubokém spánku,“ pokračuje bezradně Lenka Varmužová.

„Jsme úplně šílení strachy. Hledáme na internetu, snažíme se komunikovat s lékaři. Naštěstí jsou všichni zdravotníci vstřícní. Snaží se, ale sami jsou asi bezmocní,“ smutní Lenka Varmužová.

Když už člověk neví odkud kam, chytá se každé naděje. Na internetu objevila rodina kolem paní Lenky léčbu onemocnění pomocí kmenových buněk – pomocí plazmy. Jenže pro tyto účely je vhodná jen plazma od dárců, kteří již onemocnění covid-19 sami prodělali. A těch stále není dostatek.

„Lékaři říkali, že jsou nakloněni diskusi o jakékoliv léčbě, která manželovi neublíží,“ pokračuje Lenka Varmužová.

Radomíra mají lidé v okolí rádi. Když se dozvěděli o jeho stavu, okamžitě zalarmovali své okolí, rozhodili sítě, oslovují své známé a známí oslovují své známé.

„Ozval se mi jeden pán s tím, že na odběry půjde. Ale může až ve čtvrtek (odběry mohou proběhnout nejdříve 14 dnů od vyléčení, pozn. redakce). Strašně jsem mu děkovala. Slíbil, že opravdu půjde, necukne,“ vzhlíží s naději paní Lenka.

„Kdyby to náhodou nepomohlo nám, tak to pomůže někomu jinému,“ váží si rozhodnutí dárce bezradná žena.

„Manžel byl zdravý 55letý muž. A najednou je na ARO a bojuje o život. Nemohl dýchat, dusil se. Lapal po vzduchu, aby řekl tři slova. Nedokážu si představit, že bych teď, v 50 letech zůstala sama,“ říká se slzami v očích Lenka Varmužová.

„Zdravotníci dělají co mohou,“ děkuje jim paní Lenka, která sama ve zdravotnictví dělala a nyní uvažuje, že by šla do nemocnice vypomoci.

Rodina se s prosbou o darování plazmy obrátila také na veřejnost. Dcera oslovila lidi prostřednictvím sociální sítě.

„Prosíme všechny, kdo by mohli pomoci, ať se nám ozvou na email plazma.nadeje@seznam.cz. Nezbývá nám než doufat a věřit,“ vzkazuje dcera Ester Jurčová.

Ve Zlínském kraji se odebírá plazma v Uherskohradišťské nemocnici a Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně.

„Nejprve se odebere vzorek a následně plazma. Nejdříve však za 14 dní od uzdravení z nemoci covid-19,“ uvedl mluvčí nemocnic Zlínského kraje Egon Havrlant.

Ve Zlínském kraji je v současné chvíli (k 21. říjnu) vyléčeno z onemocnění covid-19 celkem 4831 pacientů.

Lidé se mohou na paní Ester Jurčovou obrátit na email zřízený výlučně pro současnou situaci: plazma.nadeje@seznam.cz