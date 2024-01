„Aktuálně je cena piva Plzeňského Prazdroje 79 korun. Došlo ke zvýšení ceny piva právě z důvodu navýšení DPH,“ uvedl Michal Vala z Bistrotéky Valachy.

Cenu tam navyšovali i loni.

„V uplynulém roce jsme cenu tohoto piva zvýšili o tři koruny s ohledem na zdražení ceny piva od Plzeňského Prazdroje,“ dodal Vala.

Naopak stávající cenu prozatím ponechávají ve zlínské Pivnici u Máců. Půllitr dvanáctky z Plzeňského Prazdroje tam vyjde na 53 korun.

„Cena zatím zůstává stejná. Musíme to během ledna všechno pořádně propočítat a následně se rozhodneme, jak ceny upravíme,“ řekla provozní Anna Fryštácká.

Cenu piva tam neměnili téměř rok.

„Snažili jsme se v minulosti nezdražovat, přestože nám pivovary loni dvakrát zdražily. My jsme však od jara měli stejné ceny piva. Nyní už to ale budeme muset nejspíš do ceny promítnout. Budeme se však snažit, aby zdražení bylo co nejmenší,“ dodala provozní.

Ceny piva v loňském roce nijak neměnili ani v kroměřížském hotelu a restauraci Octárna.

„Teď jsme však zdražit museli, cenu jsme navýšili o šest korun,“ prozradil manažer restaurace David Jakšík. Za půllitr „plzně“ tam lidé nově zaplatí 65 korun.

„Důvodem je samozřejmě zvednutí DPH. A to nejen u piva, ale i u nealkoholických nápojů a u jídla. Zdražili jsme proto úplně vše, především nápoje a destiláty a to v průměru o 10 až 20 procent,“ vysvětlil David Jakšík.

Plzeňské pivo čepují také třeba v hulínském Klub café baru. Aktuálně ho nabízí za 60 korun.

„Cenu asi momentálně zvyšovat nebudeme,“ řekl majitel Karel Souček.

„Plzeňské pivo jsme zdražili na podzim, když zvyšoval ceny pivovar. Záměrně jsme cenu tehdy stanovili na současných 60 korun, abychom nyní nemuseli znovu zdražovat,“ dodal Souček.

Cena za půllitr Plzeňského Prazdroje

Zlín, Bistrotéka Valachy: 79 korun

Zlín, Pivnice u Máců: 53 korun

Kroměříž, Hotel a restaurace Octárna: 65 korun

Hulín, Klub café bar: 60 korun