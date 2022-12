„Jako město nemůžeme ovlivnit cenu, za kterou bude teplo dodáváno, ale snažili jsme se najít způsob, jak občanům v této situaci pomoct,“ řekla místostarostka Rožnova pod Radhoštěm Markéta Blinková.

Podle jejích slov bude o příspěvek na bydlení žádat řada lidí, kteří tak budou chtít pomoci rodinnému rozpočtu.

„Žádost je ale poměrně složitá, a ne všichni se orientují v on-line prostředí. Zřízením poradny můžeme lidem pomoci, proškolení pracovníci s žadateli celý proces projdou, vyplní potřebné dokumenty, případně zkompletují veškeré přílohy, které je nutné dodat. Žadatel poté půjde na úřad práce s již připravenými dokumenty a zkrátí se tak celý proces,“ popsala Blinková.

Policisté na koních kontrolují zabezpečení chat, nejvíce se krade na Vsetínsku

Poradna k příspěvkům na bydlení je otevřená každý čtvrtek od 9 do 16 hodin v rožnovském Senior centru na adrese 1. máje 1000. Současně město zřídilo také infolinku na telefonním čísle 605 242 821 a e-mailovou adresu poradna@roznov.cz, které jsou obsluhovány vždy od pondělí do středy rovněž od 9 do 16 hodin.

„Na tuto linku či adresu je možné se obracet s dotazy k příspěvkům na bydlení nebo k jiným úsporám. Pracovnice na telefonu dotaz buď zodpoví nebo klienta přesměruje na konkrétní kontaktní místo, až už je to poradna k příspěvkům, naše Energoporadna nebo sociální odbor na úřadu,“ uzavřela místostarostka.