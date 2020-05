Původně sbírala bylinky jen na nachlazení a různé neduhy, později i ke kosmetickému využití. Zlom nastal v době, kdy pracovala v čajovně a začala se cíleně zajímat o bylinky i jako koření a k jídlu. Také našla na půdě starý sešit receptů a začala zkoušet na kamarádech různé recepty, když je něco trápilo.

O tom, co roste a kvete na lukách v době největší hojnosti, se Eva Rohlenová rozpovídala v rozhovoru pro Deník.

Zdroj: Archiv Evy Rohlenové

Co teď zdraví prospěšného v přírodě najdeme?

Květen je jedním z nejpestřejších měsíců v roce, co se týká množství kvetoucích bylin i plodin. Zahrady, lesy i louky jsou plné různorodých květů, které stejně jako v měsíci dubnu můžeme plně využít. Mezi i laikům známé bylinky na loukách patří například petrklíč, obzvláště ten májový, který patří mezi často sbírané rostliny pro své léčivé účinky třeba při nachlazení. Málokdo ví, že by se neměl pít samostatně, ale vždy v kombinaci s jinou bylinkou. Často ho kombinuju například s další kvetoucí bylinkou - se sedmikráskou chudobkou, jitrocelem, listem kvetoucích jahod a ostružin, nebo také s listy z břízy. Roste také nenápadný kontryhel, nebo mochna husí a nesmíme zapomenout na kopřivu. Kvetoucích léčivých bylin je fůra, ale pro ty co se neorientují, by asi názvy nic neřekly, toto je jen zlomek známých.

Nesmíme ani zapomenout na zahrady a parky i tam můžeme najít zajímavé léčivé rostliny. Například jasmín, šeřík, ale i dokvétající květy ovocných stromů a magnolie. Nebo „obyčejná“ bříza. Také na zahrádce je hodně opomíjený list černého rybízu. No a začíná kvést černý bez.

Zdroj: Archiv Evy Rohlenové

Jasmín, magnolie… Měl jsem je spíš za okrasné dřeviny zámeckých parků…

U magnolie se využívá kůra z mladých stromů, mladé listy. Snižuje napětí, uvolňuje při křečích. V kombinaci s bylinkami pomáhá při astmatu. Také pomáhá při upravení trávení a tím uvolňuje.

Magnolie je vhodná v kombinaci s dalšími bylinkami.

Bříza bělokorá je považována za plevel mezi stromy, ale já ji mám ráda. Kůru používám na tvoření. Listy pomáhají s čištěním ledvin, odvodňují a zmírňují otoky, které jsou třeba u revmatoidních onemocnění. Připravují se jako nálev a nejlépe s nějakou chuťově příjemnou bylinkou. Já ho míchám buď s květy lípy, bezu nebo sedmikrásky. Stačí spařit horkou vodou listy a pak deset minut luhovat.

Co se týká jasmínu, byla bych velmi opatrná, protože některé druhy jsou jedovaté. Používám ho na uvolnění napětí a stresu, pomáhá i na odhlenění a při menstruačních a svalových křečích. V kombinaci se zeleným čajem může napomoci ke snižování nadváhy. Nálev podobně jako u břízy, jen luhovat maximálně pět minut. V kombinaci se zeleným čajem, voda odstátá a maximálně dvě minuty.

Zdroj: Archiv Evy Rohlenové

Jaká bylina je na Valašsku nejvíce rozšířená?

To je těžké, protože v každé části najdete jinou, převažující. Ale já všude potkávám sedmikrásku a list jahodníku. A jasně, kopřivu.

Má některá bylinka takovou "moc", že dokáže léčit víc, než léky z lékárny?

To bych si nikdy nedovolila tvrdit, protože nejsem farmaceut. O jedné vím, ale ta není povolená k běžnému užívání… Z později kvetoucí bych si dovolila vzpomenout ostropestřec mariánský, ale ten už volně růst moc nenajdete. Ale ano, jsou lokality, kde se ještě nachází.

Jsou některé právě rostoucí bylinky vhodné například k jarní očistě organismu?

No jéje, těch je! Čaj z kopřivy, nebo i polévka. Čaj z listí břízy, trnky, mochny husí, ale to vzpomínám jen na ty, co jsou v květnu všude kolem nás. Já třeba používám jasmín, pomáhá ke snížení cholesterolu a hladiny cukru v krvi a v kombinaci se zeleným čajem má i hubnoucí účinky.

Sebrala jste mi poslední dotaz - bylinky vhodné k hubnutí…

Pokud čekáte, že vypijete čaj a budete hubnout, tak to ne. Tak to nefunguje. Vždycky záleží na konkrétním přidruženém problému, který člověk má. Já bych řekla, že každý čisticí čaj má vliv na nastartování organizmu k látkové výměně, ale každý by si měl dát pozor, aby si neuškodil. Někomu pomůže pomocí bylin odvodnit, jinému by to mohlo uškodit, je to individuální. Proto se vždy musí člověk zajímat o složení různých bylinných směsí. Já sama jsem taková „kovářovic kobyla“, raději si zajdu na radu k někomu jinému, pokud se týká čištění organizmu (smích). Člověk sám k sobě nebývá upřímný.

Ale kopřivou dvoudomou, smetánkou lékařskou nikdy nic nezkazíte. No a v zahrádce najdete petržel, list i kořen odvodňují, ale také čistí krev, obsahuje vitamín C.