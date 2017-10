Kuželkáři v Meziříčí si zvykají na nové dráhy

FOTOGALERIE / Kuželkáři i široká veřejnost mohou od konce září využívat nově opravenou kuželnu ve Valašském Meziříčí. Výsledkem dvoumilionové rekonstrukce, která trvala necelý měsíc a hradilo ji město ze svého rozpočtu, jsou nové dráhy s novou technologií.

Oprava kuželny vyšla meziříčskou radnici na dva miliony korun.



Jejich výměna byla nutná. Pokud by se nestihla do roku 2018, kuželna by na základě předpisů České kuželkářské asociace nesplňovala podmínky pro pořádání nejvyšších kuželkářských soutěží a družstva by klesla o třídu níž.



„Rozdíl je v tom, že původní dráhy byly nalité v jednom kuse, kdežto nové dráhy jsou segmentové. Jsou smontované z jednotlivých kusů,“ vysvětlil předseda meziříčského kuželkářského oddílu Jaroslav Zajíček.





Hráči si na nové dráhy pomalu zvykají. Výměna se projevuje i na momentálních výsledcích družstev.

„V současné době se nám moc nedaří, hráči byli zvyklí na původní dráhy, na nových se musí teprve naučit hrát, což může trvat i půl roku. Každá dráha se totiž chová úplně jinak,“ netajil Zajíček. Dodal, že kuželkáři navíc kvůli rekonstrukci nemohli delší dobu trénovat.



Meziříčský oddíl kuželek má v současné době 80 členů, z toho 22 dětí. Družstvo mužů, žen i dorostu hraje v první kuželkářské lize. Program mají nabitý. Například ženské družstvo se před pár dny vrátilo z mnichovského poháru NBC.



„Umístily se na čtrnáctém místě, nezazářily, ale ani nevyhořely,“ podotkl Zajíček a doplnil, že se teď týmy připravují na mistrovské zápasy.