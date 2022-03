Velkou radost mám z koncertního a divadelního sálu, který se nám podařilo dokončit v základní umělecké škole. Dokončené jsou také prakticky veškeré zpevněné plochy u základní školy. Zbývají už jen drobnější dodělávky, které nám neumožnila zima. Začaly také stavební práce v přírodním kulturním areálu, které pokračují v roce letošním. Kromě jiného jsme se také pustili do obnovy studánek. Rekonstruovali jsme také silnice vedoucí do místních údolí. V tom budeme pokračovat i letos.

Které nové projekty aktuálně připravujete?

Máme hotový zhruba patnáctimilionový projekt na přístavbu stávající budovy fotbalových šaten. Jak se postupně rozrůstá náš sportovní areál a přibývá sportovišť, které využívá mnoho lidí. Je potřeba dalšího zázemí, šaten i místa k občerstvení. V tuto chvíli čekáme na výsledek žádosti o dotaci. Na co už naopak máme financovaní zajištěné, jsou chodníky. Letos ve druhé polovině roku budeme pokračovat další etapou v dolní části obce. Celkem vzniká dvoukilometrový úsek z centra obce od Restaurace U Klesků až po sousední obec Lhota.

Uplynulé dva roky kvůli covidu nepřály společenskému životu. Už se situace lepší?

Určitě ano. Vypadá to, že se kulturní život vrací. Uskutečnily se plesy, tuto sobotu pořádáme obecní zabijačku (konala se v sobotu 12. 3., tento rozhovor vznikal ve druhém březnovém týdnu – pozn. red.). V oblasti kulturního a sportovního dění toho vůbec máme na letošek naplánováno poměrně hodně. Kulturní program byl ostatně vždy doménou Liptálu, bývalo ho výrazně více, než v řadě jiných obcí. Zrovna teď jsme se domluvili například na Noci s Andersenem. Ke knihám přidáme také deskové hry. Chystáme také košt kyselice, gulášfest a letos nově i menší foodfestival s ochutnávkou vietnamské, egyptské a české kuchyně.

Kulturní areál v Liptále čeká řada novinek. Přibude koliba i síň slávy

Předpokládám, že hlavní kulturní událostí bude Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti?

Liptálské slavnosti budou samozřejmě vrcholem. Letos se koná padesátý třetí ročník. Poslední dva roky festivalu nepřály, tento ročník se snad už uskuteční bez omezení. Pokud tedy nepřijde zase nějaká vlna covidu. To by byla škoda, protože už máme domluvené zajímavé zahraniční hosty – soubory z Itálie, Indie či Mexika. Samozřejmě to bude znamenat vyšší náklady, které ovlivní současná situace. Například ceny letenek budou vyšší. Začaly také stavební práce

Když už jsme narazili na téma vyšších cen… Jak se v Liptále projevilo například zdražování energií?

Samozřejmě se nás také dotýká. Ve všech obecních budovách náklady porostly. Například ve škole to bylo u elektřiny o dvě stě procent, u plynu dokonce o dvě stě třicet procent. Aktuálně už pociťujeme také rostoucí ceny pohonných hmot. Musíme hledat způsoby, jak v rámci našeho rozpočtu ušetřit. Na mandatorních výdajích to možné není, pokud nechci propouštět, což nechci. Úspory je proto třeba hledat v investicích.