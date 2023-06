Tak trochu paradox

Rožnovský projekt byl v soutěži oceněn jako jediný v Česku. Co na tom, že kulturák ještě nestojí a město momentálně čeká na posouzení opravené projektové dokumentace. To, jestli je jeho velkolepé pojetí a finanční náročnost v šestnáctitisícovém městě potřeba, porotci nehodnotili. Naopak vyzdvihli výběr materiálů, ze kterých by mělo kulturní centrum vzniknout.

„Jedinečnost budovy spočívá v navržené konstrukci. Ta se skládá z masivních dřevěných rámů a panelů. Dřevěné prvky a povrchy jsou v interiéru pohledové,“ píše se na webu www.archdesignaward.com u vítězného projektu z Valašska.

Klíčovými faktory v soutěži byl kromě použitých materiálů tak kontext k okolí, dispoziční řešení a funkčnost s důrazem na použití recyklovatelných materiálů. Dále pak využití obnovitelných energií a hospodárnost architektonického řešení. Nejlépe je splnil autor projektu - společnost Archteam. Jestli získá projekt a jeho zadavatel, město Rožnov pod Radhoštěm, uznání i samotných obyvatel, to ukáže čas.

Mercedes z Rožnova

Starosta města Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci) má z ocenění radost a chystanou stavbu přirovnává k luxusnímu vozu.

„Naše budoucí kulturní centrum je oproti jiným kulturním centrům v republice velmi luxusním kouskem. Pokud bychom to přirovnali k autům, tak města běžně využívají Škodu Octavii. Projekt Kulturního centra je však tak trochu Mercedes a ten stojí více peněz,“ srovnal stojící kulturní domy v Česku k rožnovskému projektu a dodal: „Chceme si být jistí, že než si takový Mercedes koupíme, bude plně funkční, bude mít brzdy a převodovku a my jednoduše a bezpečně vyjedeme z garáže.“

Co je ale potřeba udělat na cestě k Mercedesu z masivní dřevěné konstrukce? Město zadalo k posouzení opravenou projektovou dokumentaci na kulturní centrum a v případě, že bude v pořádku, čemuž starosta silně věří, vyhlásí se veřejná soutěž s finančním limitem.

„Budeme vědět, že kupovaný Mercedes je nejen pěkný, což bezesporu je, ale i funkční. Zároveň prodejcům řekneme, že pokud bude předražený, tak ho nekoupíme. Město musí šetřit každou tisícovku a investovat ji dále do svého rozvoje. Proto bude v soutěži na kulturní centrum cenový limit,“ uvedl ještě starosta Jan Kučera.

Zároveň pogratuloval zpracovateli k získanému ocenění: „Gratuluji Archteamu k tomuto ocenění hlavně za architekturu a design. Jde vidět, že zde odvedli kus práce.“

S rožnovským kulturním centrem je práce už sedm let a zapojit se musely dokonce dvě univerzity.

„Již třetí volební období řešíme právě tento projekt, který je pro město Rožnov trpkým ponaučením, jak se to nemá dělat. Tato stavba byla vysoutěžena v srpnu 2016 za cenu kompletní i s vybavením za 133 milionů korun. Bez souhlasu zastupitelstva byla poté přeměněna na dřevostavbu z původní, vysoutěžené klasické zděné stavby,“ přiblížil historii projektu radní města Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL).

Touto zásadní změnou došlo podle něj k problémům jak konstrukčních tak především finančních, které město dodnes řeší.

„Dvakrát musela být projektová dokumentace prozkoumána. Poprvé v ní našlo ČVUT v Praze stovky vad. Přestože vady nebyly odstraněny začalo se soutěžit o dodavatele. Ten byl vybrán až napotřetí. A po necelém roce vítězná firma Navláčil, která upozorňovala na velké nedostatky a vady v projektu, odstoupila,“ pokračoval Koryčanský.

Poté šla opravená dokumentace opět na kontrolu, tentokrát na VUT do Brna.

„Jelikož se chceme vyhnout dalším problémům, ponecháme zkontrolovat tuto dokumentaci odborníky. Už bylo proinvestováno 40 milionu korun daňových poplatníku. Nechci predikovat, jak kontrola dopadne, přesto doufám že oceněná projektová kancelář Archteam obhájí stavovskou čest. Poté bychom rádi stavěli za přiměřenou finanční částku, která neohrozí chod města ,“ dodal radní Jaromír Koryčanský.

Pokud se nakonec oceněný projekt Archteamu dostane z papíru na zatím osamocenou základovou desku v Rožnově, co najdou návštěvníci v onom Mercedesu mezi kulturáky?

Kulturním akcím poslouží velký sál s kapacitou 346 lidí, dále malý sál, který má primárně sloužit jako kino s kapacitou 110 diváků. Součástí centra bude také salonek pro čtyři desítky hostů, venkovní atrium pro zhruba 200 lidí či venkovní scéna, která pojme až několik tisíc diváků.

Počítá se mimo jiné též s kavárnou, zázemím pro účinkující i zaměstnance, divadelní scénou i celkovým řešením okolí nového kulturního stánku včetně parkování či sadových úprav.

Celý dům je konstrukčně navržený jako dřevostavba, provoz objektu pak v pasivním standardu s minimálními nároky na svou funkci a s maximálním využitím obnovitelných zdrojů.

Problémy s rožnovským kulturním centrem

Záměr kulturního centra se od prvopočátku potýká s problémy. Samotný tendr na dodavatele stavby bylo nutné absolvovat třikrát. Často kritizovaná byla cena projektu. Ta totiž za poslední roky výrazně narostla – z původních 200 milionů až na aktuálních více než 360 milionů. Státní fond životního prostředí (SFŽP) už dříve přislíbil na stavbu dotaci 120 milionů, pokud bude projekt realizovaný do roku 2027 (původní termín byl do konce letošního roku).

Jako zásadní se nakonec ukázaly právě vady v projektu, u kvůli kterým zlínská firma Navláčil odstoupila od smlouvy o dílo. Z celé stavby zůstala dokončená pouze základová deska. Rožnovská radnice si nechala zpracovat posudek odborníky z ČVTU v Praze.

Dokument, který má více než 230 stran a zpracovávalo jej 12 lidí potvrdil vážné nedostatky v projektové dokumentaci. Po její opravě ji opět na prozkoumali tentokrát na VUT v Brně. Nyní je do třetice na kontrole a v případě, že bude dokumentace bez vad, bude vyhlášena veřejná soutěž na dodavatele stavby s finančním limitem. Pokud ne, začne se od začátku - připraví se nový projekt. A ten třeba také v mezinárodní soutěži zaboduje.