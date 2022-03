„Už od podzimu je opravená trojice mostků, budujeme parkoviště, veškeré chodníky. Toalety získají novou fasádu a opravovat se bude také pódium,“ vyjmenoval některé úpravy starosta.

Zajímavou novinkou bude takzvaná Síň slávy, která vzniká v budově sousedící s přírodním areálem.

„Majitel sousední firmy, které objekt patří, nám vyšel vstříc. Vznikne zde jakési muzeum či galerie, ve kterém vytvoříme expozici děl známých místních výtvarníků pánů Kobzáně, Chromka či Řezníka,“ přiblížil Daňa.

Jeden rozměrný obraz od Jana Kobzáně má Liptál pro svou expozici získat formou zápůjčky také z holešovského zámku. S rožnovským skanzenem zase obec jedná o jiném zajímavém exponátu -původním zámeckém kočáru z konce 19. století, který kdysi patřil majitelům liptálského zámku.

Policie ukončila vyšetřování otravy Bečvy, padl návrh na obžalobu

Muzeum jej vykoupilo koncem 60. let minulého století a mezi roky 2007 až 2009 jej nechalo zrestaurovat. Nějaký čas byl poté kočár vystavený na zámku ve Valticích, než se vrátil zpět do Rožnova.

„Teď jednáme o tom, že by se mohl do budoucna vrátit zpátky do Liptálu. Například právě do připravované Síně slávy by se nám hodil,“ míní starosta.

Síň slávy se má slavnostně otevírat na konci letních prázdnin při 53. ročníku Liptálských slavností. Jejím vybudováním ale plány obce na zvelebení kulturního areálu nekončí. Dalším záměrem je stavba nového objektu, označovaného jako Koliba II.

Koliba I už nyní stojí za venkovním pódiem a slouží mimo jiné jako zázemí pro účinkující při kulturních akcích. Druhá koliba vyroste v prostoru mezi amfiteátrem a sousedním sportovním areálem a sloužit bude mimo jiné myslivcům. Nahradí původní starou myslivnu.

„Za novou stavbou pak vznikne zřejmě park i s vodní plochou. Tím dostaneme ucelený areál vhodný pro pořádání veškerých kulturních akcí,“ říká Milan Daňa.