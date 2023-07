/ANKETA/ Boční stěny schodů do Kulturního domu ve Vsetíně nově zdobí krásně udržovaná skalka s rozkvetlými záhony květin. Pokud si k nim ale někde chce přivonět, tak se zklame. Nejde totiž o nový projekt městského zahradníka, ale fotoplachtu, která zakrývá sklad pod schodištěm.To bylo loni spolu s rampou před kulturákem za pět milionů opraveno. Teď dostalo i novou boční „fasádu“.

Kulturní dům Vsetín | Video: Iva Nedavašková

Levnější než OSB desky

„Zakrytí skladového prostoru pod schodištěm bylo součástí zakázky. Projektant navrhl fotoplachtu. Padly také protinávrhy, zakrýt jej OSB deskami. Cena plachet činí 40 tisíc korun, cena OSB desek by byla 58 tisíc korun,“ srovnal starosta Vsetína Jiří Čunek. Představitelé města se rozhodli pro levnější variantu nejen kvůli ceně, ale i designu. „Desky by působily jako zakrytí vybydleného prostoru,“ míní starosta.

Schodiště a podesta u Domu kultury byly dlouhodobě ve špatném technickém stavu. Loni v srpnu začaly stavební úpravy, které si až na výjimky, a to v období konání festivalů United a Valašské záření, vyžádaly úplnou uzávěru celého prostoru. Samotné stavební práce spočívaly v obnově horní vrstvy schodiště a podesty až po železobetonovou konstrukci. Řemeslníci podestu následně předláždili, k opravě schodiště použili voděodolný beton.

A jak se rozkvetlé schody líbí samotným obyvatelům města?

„Je to moc pěkné, jen doufám, že to místní omladina brzy nezničí,“ říká Věra Martináková při nákupech zeleniny na vedlejším trhu. A mezi dalšími zákazníky se rozjela debata o funkčnosti a estetičnosti plachty.

Elegantní řešení nebo vyhozené peníze?

„Za mě jsou to vyhozené peníze. Spiš by to chtělo opravit celý kulturák,“ rozohnil se Josef Novák.

A s tím nelze nesouhlasit, dům kultury, prostranství kolem něj i budova městského úřadu by si opravdu zasloužili důkladnou rekonstrukci. Takto centrum města působí retro návrat do 80. let minulého století. A jedna moderní budova Smetanova obchodní galerie obraz města nezachrání.