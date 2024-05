„Je to významný objem finančních prostředků, který nám umožňuje zlepšovat stav silnic II. a III. tříd ve větším rozsahu, než by bylo možné pouze z peněz Zlínského kraje. Z letošní dotace Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) využijeme 60 milionů na přestavbu mostu přes řeku Moravu v Napajedlích, 20 milionů na investiční rekonstrukce silničních úseků v Halenkovicích a mezi Lukovem a Velíkovou a 118 milionů vynaložíme na neinvestiční plošné obnovy povrchů vozovek, a to ve 26 úsecích o celkové délce 31,4 kilometru,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Archeologové odkrývají historii Uherského Hradiště i Uherského Brodu

Plošné obnovy povrchů vozovek z dotace SFDI budou dělány převážně v období od června do července letošního roku, některé z důvodu návaznosti na práce jiných investorů ještě i v pozdějších měsících tohoto roku. Stavební práce na obnově povrchů 25 silničních úseků již v těchto dnech zadává ŘSZK zhotovitelům na základě uzavřených jednoletých rámcových dohod.

„Oprava vozovky mezi Vlčnovem a Dolním Němčím bude technologicky náročnější, a proto na ni bude vyhlášena samostatná veřejná soutěž,“ dodal mluvčí ŘSZK Vojtěch Cekota.

Budují kilometr dlouhou cyklostezku mezi Polichnem a Újezdcem. Za 23,5 milionu

Přehled plošných obnov silnic II. a III. třídy z prostředků SFDI a délka rekonstruovaných úseků Vlčnov - Dolní Němčí, III/4957, 3 642 metrů

Bystřice pod Hostýnem, II/150,II/438, 585 metrů

Chropyně II, II/436, 690 metrů

Pačlavice - Lhota, III/42810, 1 190 metrů

Holešov - Přílepy, III/49011, 660 metrů

Vítonice - Libosváry, III/43812, 2 080 metrů

Koryčany, II/432, 715 metrů

Zlobice - Lutopecny, II/428, 1 822 metrů

Uherský Ostroh, II/495, 770 metrů

Březová - Nivnice, III/4983,III/4984, 1 333 metrů

Hluk - Boršice u Blatnice, III/4956,1 994 metrů

Ostrožská Lhota, III/4991, 954 metrů

Březová - Strání, III/4984, 1 940 metrů

Huslenky I, II/487, 485 metrů

Kunovice, II/439, 500 metrů

Francova Lhota - Valašská Senice, III/04910, 1 175 metrů

Bystřička - Valašská Bystřice, III/05726, 960 metrů

Velká Lhota, III/05722, 750 metrů

Malá Bystřice I. III/05735, 511 metrů

Vsetín II., III/05737, 1 857 metrů

Vsetín - Malá Bystřice, III/05735, 850 metrů

Slavičín-Hrádek, II/493, 852 metrů

Zlín - Kudlov, III/49026, 2 227 metrů

Slušovice - Trnava, III/4893, 880 metrů

Kašava - Držková, II/489, 1 248 metrů

Velký Ořechov - Pašovice I, III/49718, 758 metrů

Plošné obnovy povrchů silnic spočívají v odfrézování původního povrchu vozovek a v pokládce nových živičných vrstev v celé šíři komunikace.

Realizují se ve většině případů jen za krátkodobých částečných uzavírek, kdy motoristům slouží jeden volný jízdní pruh pro oba směry a střídavý provoz je řízen světelnou signalizací.

U některých úseků silnic může být stanovena rovněž úplná uzavírka, která trvá maximálně tři dny. Přesné termíny uzavírek budou uvedeny v rozhodnutích příslušných silničních správních úřadů.