Nápisy na kruhovém objezdu se zabývají policisté. „Prověřujeme to jako trestný čin poškození cizí věci,“ uvedla už dříve policejní mluvčí Barbora Balášová. Pátrání po pachateli bude nejspíš složité, protože policistům nepomohou záběry z městského kamerového systému.

„Kamera tam sice je, ale je otočená směrem do centra, takže to zřejmě nezachytila,“ vysvětlil starosta Holešova Rudolf Seifert.

Písmena „Z“ přibyla v reakci na prvotní nápis odsuzující prezidenta Ruské federace. „Je to jasná podpora všech těch zvěrstev, které Rusové na Ukrajině páchají,“ míní Pavel Pospíšil, který křižovatkou pravidelně projíždí. V posledních dnech bílá písmena někdo přebarvil na ukrajinskou vlajku, což spustilo další diskuze.

"Putin je vrah". Nápis na kruhovém objezdu v Holešově rozpoutal emoce

„Rozhodně raději žluto-modrou ukrajinskou vlajku, než symboly podporující ruský útok. Jsem ale toho názoru, že je to vandalství a žádné nápisy nebo malůvky tam nemají co dělat,“ řekl Deníku Pospíšil.

Také další účastníci diskuze mají podobný názor. „Je to vandalství, nic víc. Někdo očividně jen nemá co na práci, tak vymýšlí nesmysly a kreslí po cizím majetku. Doufám, že za to dostane aspoň pořádnou pokutu,“ zamýšlí se Jan Zapletal.

Dát najevo názor lze podle lidí i jinak. „Pokud někdo chce vyjádřit svůj názor, tak ať si to nasprejuje na svůj vlastní majetek,“ poznamenala Hana Nováková.

„Diskuze na Facebooku jsem zaznamenal. Ale někteří lidé, kteří se k tomu vyjadřují ani nejsou z Holešova a další část jsou podle mě jen fiktivní profily,“ reagoval starosta na některé komentáře k pomalovanému rondelu, které byly namířené proti ukrajinským běžencům.