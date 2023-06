Podzámecká zahrada a Arcibiskupský zámek patří Arcibiskupství olomouckému. Obě památky jsou zároveň zapsané na seznamu památek UNESCO. Stejně jako Květná zahrada, která však patří státu.

Správa arcibiskupského zámku a zahrad se na město letos obrátila s žádostí o dotaci 3,5 milionu korun.

„Arcibiskupství nám prezentovalo jejich náklady na provoz Podzámecké zahrady, které činí 12 milionů korun ročně. V souvislosti s memorandem, které město Kroměříž v minulosti uzavřelo společně se Zlínským krajem a Arcibiskupstvím olomouckým, nám arcibiskupství navrhlo, abychom se na provoz zahrady podíleli rovným dílem,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný (ANO) s tím, že radní po zvážení navrhli částku snížit na dva miliony korun.

„Podzámecká zahrada je zeleným parkem v srdci města. Je to náš jediný a současně největší veřejný park ve městě, hojně navštěvovaný i obyvateli města. Kdyby město mělo takový park provozovat a udržovat samo, znamenalo by to obrovské náklady. Považuji proto za spravedlivé, že se město spolupodílí na provozu a údržbě zahrady,“ nechal se slyšet starosta.

Návrh na snížení částky neprošel

S poskytnutím dvoumilionové dotace naopak nesouhlasí opoziční zastupitel Petr Komínek (JN-Nezávislí).

„Říkal jsem to už minule. S tímto příspěvkem zásadně nesouhlasím a to z několika důvodů. Dát dva miliony někomu, kdo je miliardář, je opravdu nehorázné,“ řekl Komínek, který zároveň poukázal na inflační doložku v církevních restitucích.

„Dnes máme dvoucifernou inflaci a všichni na ni doplácí. Naopak jediný, kdo na ni nedoplácí, jsou církve. Součástí církevních restitucích je totiž inflační doložka, která vyrovnává tyto inflační ztráty. Všichni tak přichází o svých 15 procent, ale oni ne. Naopak ještě přicházejí s nataženou rukou a chtějí dva miliony,“ kroutil hlavou zastupitel. Komínek následně navrhl snížit částku na jeden milion korun, to však zastupitelé odmítli.

Kroměříž na obnovu a údržbu Podzámecké zahrady uvolnila peníze i v minulých letech. V roce 2021 poskytla Správě arcibiskupského zámku a zahrad 1,15 milionu korun, vloni pak 1,5 milionu korun.

Memorandum o spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým a Zlínským krajem schválilo kroměřížské zastupitelstvo v roce 2020. Účastníci memoranda by měli mimo jiné společně propagovat realizované projekty v cestovním ruchu, aktivně vyhledávat externí zdroje na investiční záměry, obnovu památek a jejich trvale udržitelného zpřístupnění.