/FOTO, VIDEO/ V ráj chutí a vůní se v pátek a sobotu proměnilo Výstaviště v Kroměříži. Gastrofestival Chutě Zlínského kraje, který se tam konal vůbec poprvé, nabídl foodtrucky, regionální potraviny, vinařskou uličku, lidová řemesla i kroje.

Chutě Zlínského kraje na Výstavišti v Kroměříži, květen 2024. | Video: Dominik Pohludka

Nechyběl ani bohatý doprovodný program. Mladí nadějní kuchaři se tak v pátek mohli zúčastnit Mistrovství Zlínského kraje ve vaření středních škol. V takzvané Live Cooking Show pak své umění předvedl i známý šéfkuchař Roman Paulus nebo Jakub Menšík z MasterChefa.

V rozhovorech se o své myšlenky podělila autorka kuchařek Markéta Hrubešová a tvůrce Gastromapy Lukáš Hejlík.

Festival Chutě Zlínského kraje na Výstavišti v Kroměříži, květen 2024.Zdroj: Deník/Dominik PohludkaKromě desítek stánků s nejrůznějšími pochoutkami a produkty od farmářů a výrobců ze Zlínského kraje vzbudila pozornost také vinařská ulička, ve které byla k dostání vína od zdejších vinařů. Návštěvníci si tak na jednom místě mohli dopřát putování po celkem šesti vinařstvích.

Akci zároveň doprovodila řada koncertů. V pátek se v Kroměříži představili The Dees Four, Street 69, Moraviens a Křídla. V sobotu pak tamní publikum roztancovaly kapely Orange, Mňága a Žďorp a The People.