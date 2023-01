Podle starosty Vsetína Jiřího Čunka nutí současná doba každého hledat možnosti úspor. A město v tomto není výjimkou.

„V případě městské hromadné dopravy se náklady na provoz v posledních měsících zvýšily v řádu milionů a my na to musíme reagovat,“ řekl Čunek.

Variantu dát se cestou zdražování jízdného tak, aby se nárůst nákladů podařilo pokrýt, radnice zavrhla.

„Je to nemožné. To by lidé nezaplatili. Rozhodli jsme se proto zrušit spoje, které jezdí téměř prázdné,“ prohlásil starosta Čunek.

Město Vsetín objednalo pro rok 2022 u dopravce Z-Group bus MHD v rozsahu 682 tisíc najetých kilometrů. Při kalkulaci přitom úřad počítal s celkovými provozními náklady téměř 37 milionů korun a výběrem jízdného přesahujícím 8 milionů korun. Očekávanou ztrátu ve výši necelých 29 milionů mělo krýt město ze svého rozpočtu.

„Na podzim roku 2022 ale dopravce oznámil, že v důsledku inflace a zvýšení cen stlačeného zemního plynu, který je používán pro pohon autobusů obsluhujících vsetínskou MHD, vzrostou náklady v řádu milionů korun,“ uvedl vedoucí odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje vsetínské radnice Dalibor Sedláček.

Jak velký nakonec avizovaný nárůst nákladů na provoz MHD v právě skončeném roce bude, vyjde podle něj najevo až v březnu 2023. Protože však ani výhled na letošní rok není příznivý, rozhodlo město v rámci úsporných opatření o redukci objednávky najetých kilometrů.

Objednalo jich „jen“ 540 tisíc za rok. Některé nevytížené spoje tak z jízdních řádů zmizí. Upravené řády vejdou v platnost 15. ledna. Už nyní jsou zveřejněné na webu www.mestovsetin.cz.

V Meziříčí efektivitu MHD nejdříve vyhodnotí

V sousedním Valašském Meziříčí prozatím podobné úsporné kroky neplánují. Od poloviny června loňského roku ve druhém největším valašském městě opět jezdí MHD zdarma pro všechny cestující.

Město uzavřelo dlouhodobou smlouvu s novým dopravcem, společností TQM. Desetiletý kontrakt předpokládá roční náklady 21,3 milionu korun. Částkou bezmála 4,2 milionu se na provozu podílejí také sousední obce Krhová a Poličná, kam autobusy místní dopravy rovněž zajíždějí.

Mluvčí meziříčské radnice Jakub Mikuš Deníku řekl, že stávající stav prozatím radnice měnit nehodlá.

„MHD zůstává dál pro všechny zdarma, nemění se ani její rozsah,“ potvrdil Mikuš.

Doplnil, že město má v plánu vyhodnotit efektivitu současného nastavení systému fungování městské hromadné dopravy, po teprve půlročním provozu je však na to ještě příliš brzy.

„Žádné omezení proto nyní neplánujeme. Spíše zvažujeme posílení MHD na sídliště Vyhlídka, aby se dostala k více lidem,“ poznamenal Jakub Mikuš.