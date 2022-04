„Měli jsme v rodině závažný zdravotní problém a byla zapotřebí krev, tak jsme se všichni domluvili a šli. Tehdy byla ještě transfúzka ve starém objektu v areálu nemocnice, pak se teprve stěhovala na polikliniku a poté do nového,“ zavzpomínal Petr letos v březnu ve Vsetínské nemocnici.

Přišel opět jako dárce, ovšem tentokrát už popadesáté. Dárcovství se Rožnovan věnuje pravidelně už od vojenské služby, v posledních letech společně se spolupracovníky z Gumáren Zubří. Trojice spolupracovníků spolu s ním darovala krev i tentokrát.

„Chodíme zhruba dvakrát ročně. Motivace? Pomoc druhému, pocit, že jste prospěšný. Dnes jsem tady popadesáté, jen párkrát jsem byl jinde. Jinak jsem věrný odběrům ve Vsetíně,“ dodal Petr Procházka.

Petr Procházka byl letošním tisícím dobrovolným dárcem, kterého zdravotníci na vsetínském hematologicko-transfuzním oddělení přivítali. Odběrů je letos více než ve srovnatelném období loňského roku, vloni se první tisícovka slavila o několik týdnů později.

Podle vsetínských zdravotníků přibývá společného dárcovství – Petr Procházka s kolegy ze zuberských gumáren je jedním z řady takových příkladů.

„V březnu přišli společně darovat krev například hasiči z Nového Hrozenkova, gymnazisté ze Vsetína, dárci z firem Stín Kovo, Svět oken, ale také například cyklisté Vrchařské koruny Valašska. Všichni jmenovaní darují krev opakovaně, pravidelně, moc jim za to děkujeme,“ řekla Vendula Krahulíková z hematologicko-transfuzního oddělení Vsetínské nemocnice.

K už pětadvacátému společnému odběru přišly v březnu také volejbalistky z Hošťálkové, které darují krevní plazmu.

„Je to to nejmenší, jak můžeme pomoci a zároveň víme, že to má smysl. Musíme ocenit skvělý přístup personálu hematologicko-transfuzního oddělení. Nejen kvůli nim se rády vracíme,“ komentovala za všechny kolegyně paní Monika.

Vsetínští zdravotníci si pomoci dobrovolných dárců velmi cení a vzkazují, že od prvního dubna přibyl i další časový prostor pro případné nové dárce. Odběry plné krve jsou pravidelně dvakrát týdně: v pondělí a ve středu. Odběry krevní plazmy v úterý a pátek. Objednat se lze na telefonu 571 818 605.