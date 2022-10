Post má získat Jiří Čunek z KDU-ČSL, jež byla ve volbách druhá (16,94 % hlasů, 4 mandáty).Ve volbách se potvrdilo, že ve Vsetíně má tento zkušený politik stále řadu příznivců a podporovatelů. Třebaže jej KDU-ČSL zařadila až na poslední jedenadvacáté místo kandidátní listiny, ve volbách získal mezi lidovci nejvíce hlasů (2020), což mu ze zdánlivě nevolitelné pozice vyneslo místo ve vsetínském zastupitelstvu pro nadcházející volební období.

Více hlasů od voličů ve Vsetíně (2196) získal pouze lídr hnutí ANO Pavel Bartoň. Právě ANO a lidovci spolu hned po volbách usedli k jednacímu stolu. Následně se vítězové voleb sešli i se zástupci dalších stran. Z jednotlivých schůzek nakonec vykrystalizovala koalice složená z ANO, KDU-ČSL a Nestraníků.

„Máme dohodu s podepsaným memorandem. Součástí memoranda jsme my, jako vítězná strana, KDU-ČSL a Nestraníci. To znamená 11 mandátů v zastupitelstvu,“ potvrdil Pavel Bartoň za ANO. Součástí memoranda je i to, že kandidátem na starostu města je Jiří Čunek.

„Snažili jsme se maximálně respektovat vůli voličů. Z výsledků voleb ale bylo zřejmé, že by mohla nastat i situace, že by to bylo o nás bez nás. Během vyjednávání nám bylo jasně a zřetelně sděleno, že Nestraníci jdou v každém případě s KDU-ČSL, takže karty byly v podstatě rozdány tak, že oni vyjednávali s šesti mandáty, my s pěti. Nebyli jsme tedy v pozici, kdybychom si mohli diktovat, co bychom chtěli. Bylo nezbytné dohodnout se na kompromisu, což je případ Jiřího Čunka,“ vysvětlil Pavel Bartoň. Postoupení křesla starosty, které zpravidla připadá vítězné straně, nevnímá tak, že by se ANO něčeho vzdávalo.

„Ničeho jsme se nevzdali, tak bych to necharakterizoval. Vyjednali jsme takové podmínky, aby byly rozumné pro všechny v koalici. Takto jsme se dohodli. Naopak jsme vyjednali, že budeme mít dva místostarosty a zatím je také dohoda taková, že bychom měli mít většinu v radě města,“ přiblížil Bartoň. Právě on by měl být první místostarostou města. Kdo bude druhým a třetím, to je prozatím v jednání.

„Jména nechci prozatím sdělovat, protože to není součástí té dohody a koaliční vyjednávání ještě není ukončené. Ještě nebyla podepsána koaliční smlouva,“ dodal Bartoň s tím, že smlouva má vzniknout během tohoto týdne.

O stejném termínu mluvil také Jiří Čunek (KDU-ČSL), který s největší pravděpodobností už potřetí usedne do křesla starosty Vsetína. V čele radnice byl poprvé v letech 1998 až 2007, podruhé v letech 2014 až 2017. S výsledkem povolebního jednání je spokojený, stejně tak s faktem, že hnutí ANO postoupilo lidovcům post starosty.

„Respektují, že v rámci KDU mám nejvíce hlasů a také to, že jdeme do složité doby. Není dobré poskládat tým jenom proto, aby lidé získali posty starostů a místostarostů. Je třeba, aby tito lidé také dokázali ve Vsetíně něco udělat. Zvolili jsme stabilní sestavu – budu tam já a zcela jistě Pavel Bartoň a dál se dohodneme,“ komentoval Čunek.

Nejdůležitější úkol, který před novým vedením města a potažmo zastupitelstvem stojí, je podle Jiřího Čunka příprava rozpočtu.

„S ohledem na to, že v něm budou ohromné výdaje na energie. Připravit jej tak, aby to zvládl a my abychom nemuseli sahat na žádné investice,“ zdůraznil Čunek. Zmínil například úpravy v centru města související s třímiliardovou rekonstrukcí vlakového nádraží, které bude mít na starosti radnice.

„Pak se budeme muset také správně rozhodnout, kde a kolik budeme ubírat u těch činností, na něž přispíváme. Ať už je to sport, kultura, školství. To jsou nejdůležitější problémy, které budeme řešit,“ dodal Čunek.

Hnutí ANO zvítězilo v komunálních volbách ve Vsetíně se ziskem 20,05 procent hlasů a v novém zastupitelstvu obsadí pět z celkových 21 křesel. Druhou KDU-ČSL volilo 16,94 procent lidí, strana získala čtyři mandáty. Třetí se ziskem 14,45 procent hlasů a tří mandátů skončila Koalice pro otevřený Vsetín. Po dvou svých zástupcích budou mít v zastupitelstvu SPD (11,04%), ODS (9,63%) STAN (8,5%) a Nestraníci (7,94%).

Do zastupitelské jedenadvacítky se díky 6,8 procent hlasů dostal ještě jeden zástupce hnutí PRO VSETÍN. Propadli komunisté (4,61%), kteří žádného zástupce v zastupitelstvu mít nebudou. Volební účast ve Vsetíně dosáhla 42,92 procent.