„Na přání zejména pracujících účastníků týdne turistiky, kteří si k nám přijíždějí užít prodloužený víkend, začneme letos první trasou už v pátek, nikoliv až v neděli jako v minulých letech. Stihnou tak toho v případě nedělního odjezdu více než dříve,“ zmínil jednu z nich místostarosta Vsetína Petr Kudlík.

Nově se podle něj mohou účastníci MTTV těšit na takzvané pohodové trasy pro každý den o délce deseti kilometrů.

“Na druhou stranu pak premiérově nabídneme i turistický maraton v podobě dálkového pochodu, takzvanou Valašskou podkovou. Jeho délka dosahuje téměř stovky kilometrů. Ti nejzdatnější zájemci jej budou moci absolvovat kdykoliv během konání akce,” přiblížil Kudlík.

Program 32. ročníku MTTV odstartuje ve čtvrtek 13. července od 9 do 22 hodin prezencí u organizačního štábu, který bude poprvé sídlit v Turistickém a informačním centru na Dolním náměstí.

„Slavnostně pak akci zahájíme tentýž den v 19 hodin na Dolním náměstí, při nepřízni počasí ve velkém sále Domu kultury,“ informovala Lenka Kováčová z pořadatelského týmu.

Zájemci o účast se mohou už nyní přihlašovat už nyní prostřednictvím webových stránek www.mestovsetin.cz/tyden-turistiky nebo poštou na adrese MěÚ Vsetín, odbor školství a kultury, Svárov 1080, 755 01 Vsetín.

Do 30. května mohou lidé využít zvýhodněného účastnického poplatku na celou akci ve výši 200 korun. Po uvedeném datu zaplatí tři sta korun.

“Jednodenní účastnická platba je rovněž do 30. května za zvýhodněnou cenu osmdesát korun, poté sto korun. Pro děti do 15 let, členy Klubu českých turistů a držitele karty KST jsou připraveny slevy,“ upřesnila Kováčová.

V ceně je zahrnutý odznak MTTV, pamětní list, razítka IVV do záznamníků, na požádání i příležitostná razítka do Vandrbuchů a drobné občerstvení na trase.

CYRILOMETODĚJSKÁ STEZKA, LAČNOVSKÉ SKÁLY I SLOVENSKO

A kam vlastně (cyklo)turisté během 32. ročníku MTTV zavítají? V pátek 14. července se vypraví na Lačnovské skalní útvary, o den později Cyrilometodějskou stezkou do Valašského Meziříčí. V neděli 16. července bude připravený výlet za krásami Bílých Karpat do slovenské Bošáce. V pondělí 17. července se účastníci podívají k vrcholu Jahodný nad Leskovcem a následující den absolvují trasu přes Janišovský vrch.

„Každý den budou vyznačené dvě turistické trasy: kratší deset až patnáct kilometrů a delší dvaceti až třicetikilometrová. Své trasy budou mít i cykloturisté. Podrobný popis tras s mapkou získají účastníci u prezence,“ doplnila Kováčová.

Další informace o Mezinárodním týdnu turistiky na Valašsku jsou k nalezení na webových stránkách www.mestovsetin.cz nebo facebookovém profilu www.facebook.com/mttv.vsetin.