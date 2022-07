Krásenská obora zůstane odpočinkovou zónou, rozhodli v anketě Meziříčané

Jaké budoucí využití by nejlépe slušelo historické oblasti Oborky ve valašskomeziříčské místní části Krásno nad Bečvou? Meziříčané mají v tomto směru jasno. Přejí si, aby Krásenská obora byla odpočinkovou zónou. Vyplývá to z výsledků průzkumu, do kterého se zapojilo téměř šest stovek místních obyvatel.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Pohled z vrchu Helštýn na Valašské Meziříčí. Ilustrační foto | Foto: se svolením MěÚ Valašské Meziříčí