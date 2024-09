Předvolební anketa byla rozdělena do několika okruhů – zdravotnictví, školství, doprava, průmysl a funkce hejtmana. Všichni oslovení kandidáti dostali stejné dotazy a stejný prostor k vyjádření. Pozvaná uskupení byla vybrána na základě výsledků posledních krajských voleb a také letošních eurovoleb. Z deseti oslovených, pozvání k anketě nevyužila SPD. Krajské volby do zastupitelstva, které čítá 45 členů, se letos uskuteční 20. a 21. září.

Je holešovská průmyslová zóna perspektivní projekt?

Krajské volby 2024 Zlín 6 | Video: Iva Nedavašková, Dominik Pohludka, Vladimír Pryček

Ačkoli v posledních čtyřech letech přibyly do holešovské průmyslové zóny nové menší a střední podniky, které podle hejtmanství obsadily 21 hektarů a zaměstnávají čtyři stovky zaměstnanců, zatím je naplněnost zóny za očekáváními. Nyní se několik investorů uchází o téměř stohektarový pozemek. Výběr toho pravého už ale počká na nové vedení kraje, které vzejde ze zářijových voleb.

Podle většiny dotazovaných již ano, protože se ji postupně daří zaplňovat. Radim Holiš a Tomáš Goláň si myslí, že je unikátní i v porovnáním se zbytkem republiky. Naopak David Nepimach a Jiří Čunek kritizují průmyslovou zónu kvůli zdroji pitné vody a nevhodností lokality pro těžký průmysl. „Od začátku má projekt zásadní vady,“ říká Jiří Čunek.

Dálnice D49, na kterou mnozí řidiči čekají jako na smilování. Silnice uleví Zlínu i dalším městům a obcím v okolí od tranzitní dopravy.

Koncem roku 2025 by měl být hotový úsek z Hulína do Fryštáku. V roce 2028 či 2029 by mohla začít stavba části z Fryštáku do Lípy. Zhruba v roce 2031 by podle silničářů mohlo být dokončeno 25 kilometrů dálnice z Hulína do Lípy.

Může kraj více lobbovat za co nejrychlejší dostavbu dálniční sítě na svém území?

Krajské volby 2024 Zlín 8 | Video: Iva Nedavašková, Dominik Pohludka, Vladimír Pryček

V této otázce našli kandidáti poprvé stoprocentní shodu. Ano, pro kraj je dálnice jednou z priorit, u kterých by se měl snažit lobbovat za rychlejší dostavbu.

Motoristé vyhlížejí obchvat Zlína, který v centru trápí návaly aut. Měli by na obchvatu řidiči platit mýtné nebo má kraj lobbovat za výjimku?

Krajské volby 2024 Zlín 9 | Video: Iva Nedavašková, Dominik Pohludka, Vladimír Pryček

Výjimka z mýtného odkloní dopravu z center měst a výrazně jim tím odlehčí, shoduje se většina kandidátů. Pouze Tomáš Goláň si myslí, že je to nesystémové a tyto výjimky v celé republice zmizí.