„Rekonstrukce spočívala ve výměně celé konstrukce vozovky včetně sanace pláně a rozšíření silnice,“ přiblížil mluvčí ŘSZK Vojtěch Cekota.

Součástí náročné stavby, která započala už v polovině června 2021 a skončila vloni před Vánoci, bylo také vybudování dvou opěrných zdí v celkové délce 270,5 metru. Dále také stavební úpravy připojení místních a účelových komunikací, sjezdů k nemovitostem, přeložky oplocení, kompletní přestavba čtyř propustků, realizace tří horských vpustí, vegetační úpravy, obnova svislého a vodorovného dopravního značení a obnova a doplnění zabezpečovacího zařízení.

Sdružení firem Metrostav Infrastructure a OHLA ŽS, které bylo zhotovitelem stavby, za zakázku inkasovalo bezmála 129 a půl milionu korun. Část nákladů hradilo krajské ředitelství silnic z evropských fondů.

Ředitelství silnic Zlínského kraje investovalo za dobu své působnosti do rekonstrukce silnice, která vede údolím Vsetínské Bečvy, poměrně značné prostředky. Od roku 2004 do roku 2021 to bylo 801,7 milionu korun. Mezi dvěma desítkami stavebních akcí nechybí opravy silnic, stavby opěrných zdí a také zbudování či oprava několika mostů.

Nejnákladnějším rokem byl rok 2011, kdy ŘSZK do rekonstrukce více než pěti kilometrů silnice v Novém Hrozenkově a Velkých Karlovicích, stavby tří nových a rekonstrukce tří stávajících a zbudování nové okružní křižovatky investovalo 227,5 milionu korun.

„V současné době už nepřipravujeme na tomto silničním tahu žádnou další investiční stavbu. Ve střednědobém výhledu počítáme s výměnou povrchu na úseku dlouhém jeden a půl kilometru mezi odbočkou do Černého údolí v Huslenkách až po železniční přejezd v Halenkově,“ doplnil ředitel ŘSZK Bronislav Malý.