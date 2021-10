To má v plánu rozdělit mezi kraje na výměnu neekologických kotlů celkem 5,5 miliardy korun. Samotné žádosti na kotlíkové dotace by měl kraj začít sbírat v prvním čtvrtletí příštího roku.

Na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy mají jejich majitelé už méně než rok. Od 1. září 2022 totiž bude platit zákaz vytápění kotli, které nesplňují minimálně 3. emisní třídu. Každý, kdo nestihne výměnu kotle zrealizovat do 1. září 2022, ale alespoň do tohoto termínu zažádá o dotaci, nebude v případě kontroly z úřadů finančně sankcionován.

Pokud někdo výměnu nestihne, čeká jej dle MŽP pokuta v desítkách tisíc korun.

Formulář tzv. předžádosti má jednoduchý princip. Zájemce o dotaci v něm vyplní své jméno, příjmení a kontaktní údaje, dále místo realizace výměny zdroje a o jaký typ nového zdroje má zájem.

Výhoda pro domácnosti s nižším příjmem

„Novinkou je dokazování příjmu domácnosti. Kotlíkové dotace na rok 2022 se zaměřují především na domácnosti s nižším příjmem, které mají na jednoho člena domácnosti v roce 2020 průměrný čistý příjem do 170 900 Kč, a které díky tomu mohou získat dotaci až 95 % z ceny nového kotle. Pokud si nejste jisti, jestli na dotaci dosáhnete, formulář raději vyplňte,“ vysvětluje Hana Ančincová, náměstkyně hejtmana zodpovědná za životní prostředí.

Příjem nemusí prokazovat domácnosti tvořené výhradně důchodci či lidmi pobírajícími invalidní důchod 3. stupně, dále nezletilí žadatelé či studenti denního studia do 26 let a žadatelé, kteří od 1. ledna 2021 do doby předložení žádosti pobírali dávky v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení.

Ostatní domácnosti s běžnými a vyššími příjmy si budou nově žádat o výměnu starého kotle v programu Nová zelená úsporám prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR, a to s dotací až 50 %.

V rámci kotlíkových dotací 2021+ jsou podporovány kotle na pevná paliva první a druhé emisní třídy v rodinných a bytových domech a v rekreačních objektech. Žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti. Výše podpory se bude odvozovat od typu nového kotle:

– plynový kondenzační kotel: dotace až 100 000 Kč

– kotel na biomasu: dotace až 130 000 Kč

– tepelná čerpadla: dotace až 130 000 Kč

Zlínský kraj od roku 2015 doposud realizoval tři programy „kotlíkových dotací“. V rámci nich bylo realizováno a proplaceno 4 417 výměn kotlů v celkové výši 496 606 611 Kč.

Více informací na: www.kr-zlinsky.cz/kotliky nebo na telefonu 577 043 411.