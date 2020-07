Ve zlínském koupališti Zelené padaly rekordy teplotní i návštěvnostní. Největší nápor zažili v úterý, kdy to byl extrém.

„Odhadoval jsem to na víc než tisíc lidí. Je to jednoznačně letošní rekord a troufnu si říct, že i několikaletý,“ svěřil Deníku plavčík Martin Mráz, který dohlíží na bezpečnost plavců v Zelené šest let.

LIDÉ DOHÁNÍ LÉTO

Podle něj se v úterý všichni rozhodli, že doženou celé léto.

„Začalo to od rána. O půl deváté už jsme měli frontu u pokladny a ta fronta neskončila do šesti do večera. V devět ráno po otevření se koupaliště zaplnilo, jako kdyby tu lidi vysadily tři autobusy a pořád to přibývalo. Průběžně lidi přijížděli, odjížděli, nárazově se tvořily fronty až třiceti lidí,“ dodal.

Posily na pokladnách situaci zvládly a díky rozlehlosti areálu si každý pohodlně našel místo, dokonce ve stínu stromů.

„Teď tu máme příjemně, dopoledne se tu dá i zaplavat, ačkoli nejsme plavecký bazén a nemáme tu dráhy. Odpoledne už to samozřejmě nejde,“ hodnotil ve čtvrtek v poledne Martin Mráz.

PLAVAT SE NEDÁ

Slova plavčíka potvrdila stálá návštěvnice zlínského koupaliště Lea Švihlíková.

„Byla jsem v Zelené v úterý, ale odcházela jsem asi o půl třetí. To už se opravdu tvořily fronty a na plavání to nebylo. Kdo si chce zaplavat, musí holt chodit dřív. Na trávě je vždycky místo, je spíš boj o lehátka, ale to byl fakt extrém,“ svěřila se.

Vsetínské koupaliště u průmyslovky bojovalo s kapacitou, jejíž hranici návštěvníci atakovali s příchodem veder.

„V úterý jsme museli uzavřít, nebyl prostor. Pouštěli jsme lidi jen do kapacitního stavu. Kdyžtak museli počkat, jak někdo odešel, mohli jsme pustit další,“ vysvětlila vedoucí plavčíků Barbora Konečná.

Okamžitý stav vykazoval podle ní zhruba šest stovek návštěvníků.

STO METROVÁ FRONTA

Milovníci slunka a vody se naučili chodit už od rána.

„V deset otvíráme. Někteří dojdou dřív, aby si zajistili lehátka a slunečníky. Největší nápory jsou kolem třetí až čtvrté odpoledne. Vyšší návštěvnost čekáme až do neděle,“ dodala Konečná. Podle ní sahala jednu dobu fronta až k mostu u průmyslové školy, což je více než sto metrů.

"Dcera se synem čekali v úterý v deset ráno ve frontě čtyřicet minut," přiblížila Vsetíňanka Zuzana Ludvíková.

PŘIŠLO 1500 LIDÍ

V tomto tropickém týdnu zaznamenal uherskohradišťský Aquapark prozatím nejvyšší návštěvnost letní sezóny. I tak dosáhl Aquapark, zahrnující krytý areál a rozsáhlé letní koupaliště, své maximální povolené kapacity pouze v úterý.

"Během celodenního provozu jsme v tento den napočítali bezmála tři tisíce dvě stě návštěvníků. Je velmi potěšující, že s příchodem horkého počasí, odpovídajícího předchozím sezónám, se vrací i stejný zájem o koupání a vodní radovánky nejen v našem areálu.“ přiblížila Ladislava Vydláková Aquaparku Uherské Hradiště.

ČEKAJÍ UŽ PŘED OTVÍRACÍ DOBOU

Koupaliště v Kroměříži hlásí zvednutí návštěvnosti, byť to není jako předešlé roky.

„Letos to bylo dosud padesát až sto lidí, s příchodem veder tento týden se počet lidí zvedl zhruba na tři stovky. Chodí průběžně od devíti hodin,“ přiblížil vedoucí koupaliště Bajda Libor Lutonský.

Správkyně koupaliště v Otrokovicích Jana Bačůvková registruje nápor návštěvníků už od víkendu.

„Vznikají fronty u kasy, ale rychle se to posouvá. Už před otvíračkou stojí lidi před branou. Další vlna přichází kolem čtvrté odpoledne, kdy máme zlevněné vstupné. V úterý jsme tu měli kolem tisícovky návštěvníků,“ vypočítala.

„Pohodlně se vejdou, protože mají k dispozici velký travnatý areál i s lesoparkem,“ uzavřela Bačůvková.