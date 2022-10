Pomáhali a chránili i mimo svůj revír

České korunovační klenoty jsou národní kulturní památkou a cenným pokladem.

„Svou povahou patří mezi nejzajímavější a nejtajemnější korunovační klenoty světa. Příběh korunovačního kompletu je navždy spojený s dějinami českého státu. Začal s Karlem IV., kdy byly ke Svatováclavské koruně přidány další předměty. Ty dnes tvoří základ svatovítského pokladu nevyčíslitelné hodnoty. V průběhu staletí se u moci střídali panovníci, kteří měli vliv nejenom na současnou podobu našeho státu, ale také klenotů samotných,“ uvedla mluvčí Městského kulturního střediska v Holešově Dana Podhajská.

Výstava nabízí i příběhy panovníků

Středověké klenoty - koruna, žezlo a jablko - byly používány při korunovacích českých králů až do počátku 17. století. Naposledy je s nimi vyobrazen císař Matyáš Habsburský.

„V průběhu třicetileté války se pak žezlo a jablko dostaly do Vídně, kde jsou uloženy dodnes. Nové renesanční kusy žezla a jablka byly vyrobeny pro Ferdinanda I. Habsburského. Současný komplet použil jako první panovník až Ferdinand II. Svatováclavská koruna zůstala jeho oficiální součástí pro svůj historický i symbolický význam,“ doplnila Podhajská.

Příběhy osudů dvaadvaceti vladařů napříč pěti staletími jsou návštěvníkům výstavy představeny formou informačních panelů, vyobrazení a exponátů, které co nejvěrněji ilustrují období jejich vlády.

„K nejzajímavějším patří ukázka Řádu zlatého rouna a Longinova kopí, kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště Ferdinanda II., oficiální replika Pražského Jezulátka, příklady husitských zbraní, faksimile středověkých listin a další,“ vyjmenovala mluvčí.

K vidění je i meč Jana z Rottalu

Repliky českých korunovačních klenotů byly ve Zlínském kraji naposledy vystaveny před pěti lety. Holešovská výstava bude otevřena až do 27. listopadu, a to denně kromě pondělí. Otevírací doba ve všední dny je od 13 do 17 hodin, o víkendech od 9 do 16 hodin.

Výstavu České korunovační klenoty na dosah volně doprovází také výstava Malba, sklo, design, která představí výběr nejnovějších prací žáků a pedagogů SUPŠ Valašské Meziříčí, která se koná rovněž do 27. listopadu.

Městské muzeum a galerie v Holešově současně k výstavě korunovačních klenotů nabídne prezentaci hejtmanského meče Jana z Rottalu, jednoho z nejvzácnějších předmětů ve svých sbírkách.

„Návštěvník si tak za zvýhodněné vstupné může prohlédnout i tento skvost, který byl držen za přítomnosti hejtmana při slavnostních a obřadních příležitostech, ale i při zasedání zemského soudu. Dá se říci, že na Moravě platil za obdobu korunovačních klenotů,“ uzavřela Podhajská.