V souvislosti se zhoršením pandemické situace vydala začátkem tohoto týdne KHS ZK doporučení k omezení pořádání hromadných akcí. Cílem je předejít nekontrolovatelnému šíření onemocnění v populaci.

„KHS ZK doporučuje pořadatelům hromadných akcí, při nichž dochází ke kumulaci velkého počtu osob, aby přistoupili k omezení maximální kapacity účastníků,“ uvedla mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.

Doporučení se vztahuje na akce ve vnitřních i vnějších prostorech, a to i v případech, kde aktuálně platná mimořádná protiepidemická opatření vydaná ministerstvem zdravotnictví umožňují přítomnost vyššího počtu osob (například koncerty, sportovní utkání, kongresy, oslavy – pozn. red).

K 15. listopadu byl ve Zlínském kraji počet nových případů za sedm dní 880,5 na 100 tisíc obyvatel. Odhad čísla R ze sedmidenních časových úseků je 1,33.

V úterý přibylo v Česku nejvíc nákaz covidem-19 za den od začátku epidemie loni v březnu. Nově nakažených bylo 22.479, zhruba o polovinu víc než za předchozí úterý. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Incidenční číslo dnes vzrostlo ve všech regionech. Největší zůstává v Olomouckém kraji s 1217 případy za týden na 100 tisíc obyvatel. Přes tisícovku je také v Jihomoravském a Zlínském kraji.

Nemocnice se plní

„Omezením sociálních kontaktů můžeme zabránit dalšímu šíření onemocnění a tím i přetížení zdravotnických zařízení. Lůžka na jednotkách intenzivní péče se plní a volnou kapacitu na nich nyní máme kolem 30 procent,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

Kvůli zhoršující se situaci už musela být omezena operativa v nemocnicích ve Vsetíně, Valašském Meziříčí a v Kroměříži.

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje (ZZS ZK) musela o uplynulém víkendu převézt dva pacienty z Valašského meziříčí do jiných zařízení.

„Záchranáři převezli dva pacienty s těžkým průběhem onemocnění covid-19 z nemocnice ve Valašském Meziříčí. Jednoho pacienta jsme transportovali do nemocnice v Třinci, druhého jsme převezli v rámci Zlínského kraje do Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně,“ potvrdil pro Deník mluvčí ZZS ZK Jakub Omelka.

„V současnosti nemáme informace, že by se plánoval další transport mezi nemocnicemi,“ doplnil mluvčí.

Pomáhají i vojáci

Od pondělí pomáhají zdravotníkům také vojáci. Armáda ČR na vyžádání vyslala čtyři vojáky do nemocnice ve Valašském Meziříčí, pět do Vsetína, ve čtvrtek nastoupí čtyři do Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně (KNTB). V pondělí 22. listopadu doplní vytížený personál další čtyři vojáci v Uherském Hradišti. V KNTB pomáhají i zdravotníci z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.

„Na jednotkách intenzivní péče jsou nejčastěji hospitalizováni pacienti starší 60 let, jen deset procent z nich je očkovaných. Prosím všechny neočkované, aby vakcinaci ještě zvážili i s ohledem na své okolí. Ohroženou skupinu lidí nad 60 let bych také rád vyzval k přeočkování třetí dávkou,“ dodal hejtman.

Očkovat se zájemci mohou u svého praktického lékaře nebo na osmi očkovacích místech ve Zlínském kraji. „S registrací a vyhledáním praktického lékaře nebo nejbližšího očkovacího místa lidem pomohou operátoři z řad zaměstnanců krajského úřadu na telefonní lince 577 043 770,“ doplnil krajský koordinátor pro očkování Jiří Lučan.

Očkovací místa ve Zlínském kraji



Očkovací telefonní linka: 577 043 770



Bez registrace:

- IVF Czech Republic s. r. o. (Luhačovice, Zdravotní středisko) – Masarykova 315, Luhačovice.

- IVF Czech Republic s. r. o. (Zlín, Klinika reprodukční medicíny a gynekologie) – U Lomu 638, Zlín.

- MEDICAL PLUS, s.r.o. – Uherské Hradiště, Obchodní 1507, budova Residence Hradební (naproti OD Billa, očkuje se ve 2. patře vlevo, doporučuje se objednání termínu).



S registrací:

- Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně – v 1. pavilonu (U14), pouze po předchozí registraci

- Uherskohradišťská nemocnice – v budově P ve východní části areálu nemocnice, pouze po předchozí registraci

- Kroměřížská nemocnice – v budově D (dřívější ortoptické oddělení), pouze po předchozí registraci

- Vsetínská nemocnice – v 1. patře budovy B (chirurgický pavilon), pouze po předchozí registraci, případně po telefonické domluvě na telefonním čísle 571 818 404

- Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí – budova nové polikliniky (vchod od lékárny), 1. podlaží, pouze po předchozí registraci.