V nemocnicích Zlínského kraje přibylo pacientů s onemocněním covid-19. K 13. říjnu bylo hospitalizováno 28 osob, z toho čtyři pacienti byli na umělé plicní ventilaci. Podle údajů z nemocnic jde o převážně neočkované pacienty.

Oddělení ARIM - Oddělení anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny KNTB. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jana Vozárová

„S těžším průběhem onemocnění se do nemocnic dostávají senioři i třicátníci, které z velké většiny spojuje to, že se nenechali očkovat. Jde až o 70 procent covidových pacientů. Data dokládají, že očkování chrání proti vážnému průběhu onemocnění. Proto by lidé nad 60 let měli zvážit i přeočkování posilující dávkou,“ sdělil hejtman Radim Holiš.