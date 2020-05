Podle něj z této sumy kraj zaplatil z vlastní pokladny 12 milionů korun, zbytek uhradil stát.

V současné době je z informací krajského krizového štábu nakaženo Covid-19 celkem 84 lidí. Nejvíce z nich, 28, v Otrokovicích.

„Jde jednoznačně o ústup onemocnění. Možnost, že byste potkali nakaženého, je minimální, to by byla velká náhoda,“ komentoval vývoj kolem nákazy v kraji hejtman Čunek.

Současně připomněl, že v době pandemie kornaviru zemřel ve Zlínském kraji jeden člověk.



„U druhého, který se také eviduje, lékaři naprosto jednoznačně vyloučili smrt na koronavir. On pouze zemřel s koronavirem, to jeho původní onemocnění, na které nakonec i zemřel, bylo jiné,“ zdůraznil Jiří Čunek.

Hejtman také vyzdvihl práci všech, kteří v době krize pomáhali.

„Celému krizovému štábu jsem poděkoval, protože jak krajská hygiena, tak pracovníci v krizovém řízení Zlínského kraje i jednotlivých obcí fungovaly bezvadně. Je potřeba poděkovat všem starostům, protože jak jsem jezdil po kraji, tak jsem viděl, že ve všech obcích starostové udělali nějaká opatření, dezinfikovali veřejné prostory, pomáhali s distribucí ochranných a dezinfekčních prostředků. Děkujeme také pracovníkům v sociálních službách a zdravotníkům, především samozřejmě těm, kteří byli v první linii,“ocenil obětavou práci všech Jiří Čunek.

„Musím říct, že mnoho lidí se zapojilo nezištně. Není to jen znakem Zlínského kraje, ale je velmi dobré, a musíme poděkovat všem občanům, kteří šili roušky, věšeli je v sáčcích na místa, kde si je mohli ostatní vzít zadarmo. Také děkuji firmám, které v době, kdy byl ještě roušek nedostatek, odstartovaly výrobní program se šitím roušek, což bylo výborné. Také mnoho společností, část své výroby orientovala na výrobu respirátorů či jiných ochranných prostředků. Teď už si můžeme jenom přát, aby v našem kraji vznikly i další podobné firmy, a aby náš stát byl po této stránce soběstačný,“ zmínil hejtman.

"Do Zlínského kraje jsme přijali více než 3 miliony roušek, více než 2 miliony rukavic, více než 386 tisíc respirátorů FFP2 a 22 tisíc respirátorů FFP3, 55 tisíc brýlí, téměř 50 tisíc ochranných oděvů, které se pak rozvážely. Bylo toho za asi 153 milionů korun s tím, že kraj má v tuto chvíli vyúčtovaných dalších asi 12 milionů vlastních," vyjmenoval hejtman Čunek.



Kraj podle něj například nakoupil 66 tisíc litrů dezinfekce, kterou rozvezli do všech obcí Zlínského kraje.



"Samozřejmě do Uherského Brodu a Napajedel, tam toho šly tisíce litrů navíc, ale bylo to, jak je vidět, potřeba a myslím si, že celá krize má v tuto chvíli naprosto jasně sestupnou tendenci?" dodal.