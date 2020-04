1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě?

2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?

3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Radim Holiš, starosta Rožnova pod Radhoštěm

1. Celkové nastavení nového dodržování opatření na začátku sebou přineslo problémy ve vybavenosti, přizpůsobení se novým hygienickým návykům a vyrovnání se s řadou omezení. Ty jsem vnímal, že naše lidi trápili nejvíc. Vše zvyšoval strach o to co příjde, co bude další dny. Lidé se opravdu začali chovat jinak, tlak na ně byl enormní. Chtěli jsme udržet, co nebylo nařízeno, vše otevřené. Byli jsme jedno z posledních měst, které zavíralo mateřské školy a to v době, kdy jejich obsazenost klesla pod 5 procent. Nyní po měsíci, po tzv první vlně je město stabilizované, lidé se naučili s námi společně sdílet mnohem rychleji informace. Mnohem rychleji reagovat. Za náš krizový tým můžu říci, že Rožnov opět ukázal, že krize umíme. Omezení má podstatný vliv nejen na rušené akcí ve městě, na chod řady firem a soukromníků. Uvidíme, jak se bude doba omezení prodlužovat, co se bude dít. V hodnocení dopadů musíme být zatím opatrní. Chápu, že pro řadu soukromníků je to velmi těžká zkouška. Na odlehčení ještě dodám, že velká zkouška je to i pro rodiče. Litoval jsem řadu, kamarádů s menšími dětmi, kteří doslova bojovali s učivem ze základní školy a museli si zachovat důstojnou roli rodičů ve všech těch převodech jednotek, procentech, vyjmenovaných slovech… Nervy to určitě jsou, ale všem za to, že se s tím perou držím palce. Tady mě zachránilo, že moje děti už jsou na vysoké a střední škole.

2. Tak to by byl dlouhý seznam, a nerad bych na někoho zapomněl. Jsem na všechny hrdý. Od občanů, dobrovolníků, firem, kolegů z vedení a krizového štábu, městskému úřadu, městské polici, našich hasičů, ale i řady zastupitelů. Ti všichni ať už dodržováním, přímým podílením se na pomoci a výkonu nebo jen podporou a vystupováním, přispěli k tomu, co jsem už říkal, že jsme to zvládli. A to jsme byli první město, které ve Zlínském kraji mělo pozitivně testovaného člověka, a dnes jsme jako město tři týdny bez nově nakaženého. To je společný úspěch nás všech. Přispěli jsme ke zpomalení a to výrazně. Velký dík patří ještě lidem ze záchranky, lékařům z polikliniky, na začátku to pro ně nebyly lehké chvíle. Ale dali jsme to. Bereme to jako výzvu.

3. Každý musí uznat, že přijatá opatření měla úspěch ve zpomalení nákazy. Nedošlo a já doufám, že ani nedojde na situace, které jsme viděli v jiných vyspělých státech. Vláda se rozhodla dobře a lidé pochopili , že to není sranda. Problémy byly, jsou a budou. Vedu debaty s lékaři, lidmi, stále se to hodnotí. Já sám jsem slyšel od kamarádů lékařů ještě v lednu informace o tom, že to je lehčí chřipečka a že civilizovaná země to nepozná. A potom co se začalo dít v Itálii mi ti samí lékaři říkali, že vláda nechává umírat lékaře v první linii… Jen si pokládám otázku a tady zatím ty informace nemám, přece té vládě museli radit i odborní lékaři, a ta nějak reagovala. Proto říkám, vládní opatření a následná omezení bylo to nejlepší řešení, jak nás na tuto situaci připravit. A teď je třeba být proaktivní a přes nové pobídky a investiční záměry ty ztracené chvíle dohnat. To ukážou následující týdny, jestli i to co přijde vláda zvládne. Kraj má u nás všechny hlavní nemocnice mimo Valašského Meziříčí. Jsme připraveni na případné těžší chvíle, to je dobře, to nám dává klid. To je to nejdůležitější. Rád bych, aby kraj v této době našel odvahu a začal automaticky a pravidelně zveřejňovat počty nakažených na jednotlivá města. Přispěl tak ke změně uvažování lidí. Lidé to pak vezmou jako každodenní informaci a postupně se tak s virem budeme učit žít. Nebudeme se ho jen bát. Já věřím v to, že my se s tím virem vyrovnáme a tím ho rychleji překonáme. I za cenu, že budeme muset ubrat svého pohodlí. To za to, ale stojí.