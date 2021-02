Laboratoř AGELLAB dostala povolení pro nový způsob testování jako první na Moravě.

„Odběr vzorku ze slin nově nabízíme pacientům, kteří mají obavy či strach nechat si provést stěr z nosních dírek. Jelikož odebrat sliny je jednodušší a příjemnější varianta předpokládáme, že většina příchozích projeví zájem právě o test ze slin,“ říká hlavní sestra valašskomeziříčské nemocnice Jana Pelikánová.

Vzorek slin, který poté zdravotníci odešlou do laboratoře, plně nahrazuje stěr z nosohltanu.

„Samozřejmě, pokud někdo bude preferovat stěr z nosohltanu, i tato možnost zůstane v nabídce,“ ujistila Pelikánová.

Nová metoda odběru vzorku ze slin je pro pacienty výrazně příjemnější. Stačí, aby několikrát zakašlali do roušky a poté vyplivli do malé zkumavky s trychtýřem své sliny. Pacient nesmí alespoň deset minut před odběrem slin kouřit, pít, jíst nebo žvýkat žvýkačku. K PCR vyšetření se do meziříčské nemocnice mohou sami objednat samoplátci i indikovaní pacienti, a to na telefonním čísle 571 758 605.

Novinku může odběrové místo valašskomeziříčské nemocnice nabídnout díky spolupráci s laboratoří AGELLAB, která jako první společnost na Moravě dostala povolení Státního zdravotního ústavu provádět PCR vyšetření ze vzorku slin.

Za novou metodou stojí česká firma

Novou testovací metodu plně vyvinula česká startupová firma Diana Biotechnologies, s níž laboratoře AGELLAB spolupracují od začátku druhé vlny pandemie Covid-19.

„Protože se jedná o čistě českou firmu, mohli jsme se spolehnout na to, že veškerý materiál potřebný k testování bude včas k dispozici a zajistili jsme tak vysokou kapacitu testování. Tuto neinvazivní šetrnou metodu nyní postupně rozšiřujeme,” upřesnil Tomáš Gucký, předseda představenstva společnosti Laboratoře AGEL.

Vzorky ze slin již odebírá také odběrové místo Nemocnice AGEL Nový Jičín a Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice.