„Po straně pódia je umístěná kasička, do které lze vkládat hotovost. Přispět lze také nákupem triček z Rožnovského folkrockování nebo placek s motivem Ukrajiny,“ přiblížil ředitel Téčka Jakub Sobotka, který se společně s herečkou Kristýnou Podzimkovou ujal moderování sobotní akce.

Peníze vložené do pokladničky i sumu utrženou z prodeje triček a placek po sečtení organizátoři vloží na transparentní účet města Rožnov pod Radhoštěm. Budou použity na pomoc běžencům, kteří se v současné době už nacházejí v Rožnově a blízkém okolí.

V hudebním programu se na pódiu postupně vystřídalo několik muzikantů z Rožnova pod Radhoštěm a jeho nejbližšího okolí.

„Kdo jiný, než kapely z našeho regionu by Rožnovsko na této akci měl reprezentovat,“ poznamenal dramaturg Téčka Martin Valášek.

Program otevřela mladá zpěvačka a klavíristka Věrka Faldýnová, kterou poté s kytarou a ukulele vystřídal písničkář Patt Berry.

Následovala zpěvačka francouzského původu Céline Bossu, kterou na kytaru doprovodil její manžel Jiří Krumpoch. Vystoupil také houslista Lukáš Španihel se svou One violinists show, cimbálová muzika Aldamáš a písničkář Ptakustik, který hudební část programu uzavíral.

„Jako kulturní agentura toho mnoho udělat nemůžeme, ale zároveň nechceme sedět s rukama v klíně. Chceme tak udělat alespoň to, co umíme nejlépe. Tedy dostat na jedno místo podobně smýšlející lidi a dát jim možnost vyjádřit svůj nesouhlas s okupací demokratické země, ale také možnost finančně přispět a pomoci lidem, kteří byli nuceni před válkou uprchnout,“ vysvětlil motivy uspořádání benefičního koncertu ředitel Téčka Jakub Sobotka.

Jak lze pomoci místním uprchlíkům?

Na Rožnovsku je aktuálně zaregistrováno lehce přes tři sta ukrajinských občanů včetně dětí.

„Počet se pozvolna pomalu zvedá, jsme na to schopni hezky reagovat,“ ujistila Šárka Čechová, koordinátorka pomoci uprchlíkům pro Rožnov, která představila, jaké jsou možnosti pomoci běžencům.

„Každý může za sebe pomoci dle svých časových a energetických kapacit. Smysl má přispět finančně, například na (zmíněný) transparentní účet nebo přímo tady do kasičky,“ řekla divákům benefičního koncertu.

Další možností je podle ní obrátit se s materiální pomocí na Charitu Valašské Meziříčí, s níž Rožnov úzce spolupracuje.

„Velký smysl by také dávalo, kdyby si každý Čech našel svého vlastního Ukrajince, nebo v našem případě spíše Ukrajinku s dětmi a vzal je třeba na procházku po Rožnově, na hřiště, do kavárny, pomohl zařídit banku nebo českou SIM kartu. Cokoliv, co ta žena potřebuje, aby se tady cítila v bezpečí a mohla se zorientovat. Protože ony jsou v tuto chvíli docela vystrašené,“ přiblížila Šárka Čechová.

Informace s možnostmi pomoci podle ní nyní proudí třemi základními kanály. V první řadě je to oficiální web města Rožnov, další je pak turistické informační centrum na Masarykově náměstí a třetí je speciální facebooková skupina nazvaná Ukrajinci v Rožnově. „To je taková rychlá spojka mezi Ukrajinci a lidmi, kteří chtějí pomáhat,“ uvedla Čechová.

Do pomoci je zapojená také město Rožnov. Zastupitelé mimo jiné už dříve rozhodli o uvolnění finanční pomoci v objemu přesahujícím 1,5 milionu korun.

„Koordinujeme pomoc ukrajinským občanům na našem území, potřebují pomoc do začátku a Rožnované a místní firmy chtějí pomoc nabídnout. Pro Ukrajinu je důležitá jak naše podpora symbolická, tak materiální pro uprchlé před válkou, protože postarat se o ně znamená umožnit Ukrajině se bránit. Přála bych si, aby se naši hosté cítili vítáni a v bezpečí a mohli se u nás postarat o své rodiny. Děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají, abychom to společně zvládli co nejlépe,“ řekla místostarostka města Kristýna Kosová.