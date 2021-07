Romantické prostředí zámku ve Vizovicích tento pátek posloužilo jako kulisa pro nejnovější hity Čechomoru z jejich nedávno vydané desky Radosti života. Fanoušci si tak konečně mohli poslechnout nové písně jako Synečku nedbalý, Pijácká nebo Trakač v živém podání.

„My jsme si na tomhle zámku už opravdu dlouho chtěli zahrát. Bylo to takové naše vnitřní přání. I když jsme už ve Vizovicích několikrát hráli, tak ty zámky a hrady mají jednoduše svou náladu. Je tady prostě ten genius loci, to je neoddiskutovatelné. Snažíme se proto podle toho vybírat místa, kde hrajeme. I lidi rádi chodí tam, kde je to něčím výjimečné,“ vysvětluje výběr místa houslista a zpěvák Karel Holas.

Ještě před tím, než zaplněný areál zámku roztančil a rozezpíval právě Čechomor, mohla se na třiatřicet minut publiku představit jedna vybraná místní předkapela. „S Františkem jsme přemýšleli, jak letošní koncerty obohatit, co nového udělat a pak nás napadlo, že dáme příležitost představit se i místním kapelám,“ vysvětloval už dříve Holas.

Ve Vizovicích tak se svými písněmi jako Plavková sezóna nebo Chtěl bych shodit nejdříve rozhýbal fanoušky Honza Grebík.

„Mám Čechomor moc rád. Dělat jim předskokana pro mě byl obrovský zážitek. Moc jsem si to užil,“ říká mladý písničkář ze Strání, který si vysloužil i mohutný potlesk publika.

„Myslím, že lidi pobavil, takže svůj účel to splnilo. A jestli si to i Honza užil, tak z toho máme ohromnou radost,“ říká Holas.

Po Grebíkovi už pódium po zbytek večera patřilo Čechomoru, který zahrál 33 písní nejen z nejnovějšího alba Radosti života.

Dominik Pohludka