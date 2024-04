Zaplněné Slovácké divadlo v Uherském Hradišti bylo svědkem debaty prezidenta Petra Pavla s obyvateli Zlínského kraje. Diskuze pod taktovkou politické redaktorky Deníku Kateřiny Perknerové a herce Slováckého divadla Josefa Kubáníka začala v půl páté a byla posledním bodem dvoudenního programu návštěvy prezidenta.

Debata ve Slováckém divadle s prezidentem Petrem Pavlem, 17. dubna 2024, Uherské Hradiště. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Jeden z dotazů, který během debaty zazněl, se týkal bývalých muničních skladů ve Vrběticích. Před deseti lety v nich explodovaly dva sklady munice. Obyvatelé okolních obcí i starostové marně volají po hloubkovém průzkumu okolí.

„Obyvatelé i dotčené obce dostali odškodnění, které bylo v gesci ministerstva vnitra. Vznikl speciální zákon právě na odškodnění, které se týkalo asi devíti tisíc lidí. Ale to neřeší škody, které tam byly spáchány, protože pokud je někdo kompenzován jen za několik let nemožnosti využívat svůj majetek, tak mu to ještě ten les nebo pole od munice nevyčistí,“ sdělil Petr Pavel.

Druhý den prezidenta Pavla v kraji začal v muničních skladech ve Vrběticích

Podle něj se ukázalo, že legislativa nemůže řešit všechno. Žádná legislativa není dokonalá v tom smyslu, že by pamatovala na všechny možné eventuality, ke kterým může dojít.

„Všichni postupovali v souladu s existujícími zákony, ale zůstala tam díra, na kterou žádný z těch zákonů nepamatoval. Ale ti lidé, kteří tam mají svůj majetek, ať už je to kus lesa, pole, louky a chtěli by jít do toho lesa, kácet dříví třeba, nebo jenom vyčistit, musí podepsat papír, že tam jdou na vlastní nebezpečí,“ dodal prezident Pavel.

Posledním krokem k dořešení je vyčištění areálu

To, že lidé dostali odškodnění, bylo v pořádku. Nyní podle prezidenta zbývá poslední krok dořešení bývalých muničních skladů a to vyčištění několik set hektarů.

„Je to projekt na dlouhé roky. A já jsem přesvědčen o tom, že pokud jsme civilizovanou zemí, tak ho dořešit musíme. Nemůžeme jen mávnout rukou nad tím, že se to týká tří malých obcí a zbytku republiky by to mohlo být v podstatě jedno,“ dodal Petr Pavel.

VIDEO: Branná výchova, marihuana i létání. Prezident mluvil s lidmi na Slovácku

V rámci druhého dne prezident Vrbětice navštívil. Prezident se setkal s představiteli municipalit, krajským policejním ředitelem a zástupci státního podniku Vojenské lesy a statky, který areál spravuje.

Návštěvu bývalých muničních skladů navrhlo do programu hejtmanství Zlínského kraje.

„Ministerstvo obrany s námi nekomunikuje ohledně svých plánů, které se týkají hloubkového pyrotechnického průzkumu v okolí areálu. Chceme, aby si nás pan prezident poslechl a případně nás podpořil,“ vysvětlil hejtman Radim Holiš.

Krajský policejní ředitel Jaromír Tkadleček v úvodu setkání zrekapituloval stav od exploze v roce 2014 do dnešních dnů.

Petr Pavel navštívil Valašské muzeum v Rožnově, jako první porevoluční prezident

„Moc práce jsem s tím neměl, protože vzhledem k předcházející pracovní pozici pana prezidenta jsem s ním několikrát jednal ohledně Vrbětic v době, kdy to bylo aktuální a podle jeho reakcí bylo vidět, že má velmi dobrou paměť a s celou problematikou je dobře obeznámen,“ sdělil Tkadleček.

Za posledního tři a půl roku řešila policie devět nálezů munice

Ve vrbětickém areálu i mimo něj místní stále nacházejí nevybuchlou munici. Při houbaření, lesních pracích nebo během sportu. Část nalezené munice policie odvezla k likvidaci, část byla odpálena přímo na místě. Veškerá činnost je zde na vlastní nebezpečí.