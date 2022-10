Nejsmutnější je to právě v případě komunálních voleb, v nichž se rozhoduje o věcech, které se každého voliče přímo dotýkají: o dalším směřování, změnách a zvelebování místa, kde žije.

Jména na kandidátních listinách také v řadě případů nejsou místním neznámá. Zdálo by se tedy, že udělat si názor a ten vyjádřit vhozením lístku do volební urny by nemělo být tak těžké.

Za posledních dvacet let se do komunálu volilo celkem šestkrát. Na Valašsku volební účast ve všech šesti případech shodně oscilovala kolem pouhých padesáti procent (letos 48,5 procenta). Zřejmě je to maximum, kterého lze v regionu dosáhnout.

A chce se dodat: buďme rádi, že alespoň polovina lidí je stále ochotná k volbám přijít. Větší zájem by přesto komunálním volbám slušel.