K velké výměně katolických kněží došlo v Arcibiskupství olomouckém stejně jako v předchozích letech také letos. Kolotoč změn se týká olomouckého i zlínského kraje. Souvisejí také s tím, že v sobotu 27. června přijali kněžské svěcení v olomoucké katedrále svatého Václava z rukou arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského Jana Graubnera tři novokněží.

Ilustrační foto. | Foto: Ludmila Orvošová

Vojtěch Radoch z Ostrožské Lhoty, jenž nastupuje na svou první kněžskou misi do Valašských Klobouk, Josef Hovád z Říkovic, který míří do farnosti Bystřice pod Hostýnem a Milan Maštera z Vyškova – Dědic, nastupující do farnosti Hranice.