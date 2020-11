Dva pacienti z Kroměřížské nemocnice, dva pacienti z Uherskohradišťské nemocnice a jeden pacient z Krajské nemocnice Tomáše Bati. Spojuje je mnohé. Všech pět bojuje o život se zákeřnou nemocí covid-19, všech pět je napojeno na plicní ventilátor a všech pět dnes převezl konvoj sanitek doprovázených dvěma policejními vozy ze Zlínského kraje až do fakultní nemocnice Motol v Praze.

K transportu došlo během dopoledne. Celou kritickou a emocionálně vypjatou situaci podtrhovalo pochmurné počasí Sanitky sice nevyjely přesně na čas, ale v tomto případě nejde ani tak o dodržení časového harmonogramu, jako o zajištění bezpečí pro všechny pacienty a také zdravotníky, kteří o nemocné celou cestu pečovali.

Kroměříž byla poslední zastávkou a zároveň místem, kde se všech pět sanitek setkalo a dostalo policejní doprovod.

Odjezdu pacientů z Kroměřížské nemocnice byl přítomen i ředitel nemocnice Petr Liškář.

„Jsou to lidi stabilizovaní a schopni převozu. Povolení k transportu vydal primář oddělení ARO,“ uvedl Liškář.

„Nemohu říct, zda tento transport bude poslední. Co se týče naší nemocnice, zdá se, že tempo příjmu nových pacientů nenarůstá a stagnuje. Nicméně je třeba zdůraznit, že se situace mění každou hodinou. Co platí teď dopoledne už nemusí platit odpoledne,“ řekl ředitel.

Petr Liškář našel také slova útěchy a povzbuzení pro sestru jednoho z dvou převážených pacientů. Ta se přišla na transport svého bratra osobně podívat a neubránila se slzám.

„Nebojte, všechno bude v pořádku,“ dodával ji odvahu Liškář.

Takto dnes vypadal transport pěti pacientů:

Vážně nemocní pacienti s koronavirem ze Zlínska jsou už v Motole

Podle přednosty motolské Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Tomáše Vymazala byl dnešní transport unikátní počtem převážených pacientů a také tím, že byli všichni během něj napojeni na umělou plicní ventilaci a tedy v „umělém spánku“.

Podle přednosty zdejší Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Tomáše Vymazala byl dnešní transport unikátní počtem převážených pacientů a také tím, že byli všichni během něj napojeni na umělou plicní ventilaci a tedy v „umělém spánku“.

„Původně se uvažovalo o leteckém transportu. Vzhledem k množství převážených by ale musel být uskutečněn letadlem, nikoliv vrtulníkem, a to dokonce nadvakrát. Celková doba přesunu by tak vyšla nastejno jako převoz po zemi, který je navíc díky absenci stoupání a klesání pro pacienty komfortnější,“ vysvětlil Vymazal.

Během transportu stabilní a bez komplikací

Stav všech pěti přemístěných je podle lékařů, kteří je přijímali v Praze, stabilizovaný a během transportu nedošlo ke komplikacím.

Mezi pěticí pacientů jsou muži i ženy ve věkovém rozpětí 44 - 64 let a všichni mají kromě koronavirové infekce další vážné zdravotní problémy jako jsou obezita, diabetes nebo v minulosti prodělaná transplantace plic. Pokud jde o fázi léčby, jsou podle doktora Vymazala všichni „spíše na začátku“.

Převoz se uskutečnil na základě iniciativy a nabídky šéfa motolské nemocnice Miloslava Ludvíka, který věděl, že je situace ve zlínském regionu kritická a proto začátkem tohoto týdne zatelefonoval svému „protějšku“ v Uherském Hradišti.

Nadále by ale měl případné další dálkové přesuny pacientů podobného rozsahu koordinovat nově zřízený Národní dispečink lůžkové péče.

Ani kapacita motolské nemocnice není nevyčerpatelná

„Mají své krajské koordinátory a oni vidí, jaké jsou skutečné aktuální kapacity nemocnic. De facto jde o databázi 46 tisíc nemocničních lůžek,“ uvedl Ludvík.

Uskutečněný převoz právě do Motola podle představitelů největší české nemocnice neznamená, že ostatní zařízení na péči nestačí ani to, že by byla kapacita motolské nemocnice nevyčerpatelná.

„Jsme superspecializované pracoviště pro celou ČR. Volné kapacity stále máme a proto jsem i zareagoval na situaci, která je vážná prakticky na celé Moravě. Na druhou stranu i právě díky povaze naší instituce musíme mít místo i pro ‚necovidové‘ pacienty. Lidé mají pořád infarkty, autonehody nebo rodí děti,“ zdůraznil Ludvík.

FN Motol má momentálně kolem 340 volných standardních lůžek s kyslíkem a 40 lůžek v rámci jednotek intenzivní péče (JIP).

Ta by mohla v případě potřeby ještě navýšit o nižší desítky. Jak ale upozorňuje vedení nemocnice, jde o volná místa pro všechny pacienty. Kvůli epidemii zde přitom stejně jako v celém Česku odkládají „neurgentní“ plánované zákroky. Rozhodně se to prý ale netýká onkologických pacientů.

„České zdravotnictví je robustní a je schopné si v této situaci poradit,“ zhodnotil Ludvík současnost.

Pětice pacientů ze Zlínska zaplnila do plného stavu novou jednotku ARO pro dvacet lidí, kterou nemocnice dočasně zřídila poprvé v březnu a nyní zhruba před měsícem na místě původní následné intenzivní péče pro pacienty ve vegetativním stádiu. Ta se má po konci této vlny epidemie vrátit na původní místo.