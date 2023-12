FOTO, VIDEO/ Oblíbené vánoční zpívání s Deníkem je po roce zpět. Letos se lidé napříč Českou republikou potkali už po třinácté na akci Česko zpívá koledy. Ve středu si od 18 hodin zazpívali se ZUŠ před Vsetínskou nemocnicí nebo na náměstí v Rožnově pod Radhoštěm. Lidé se svařákem či čajem v ruce společně notovali oblíbené Neseme Vám noviny, Půjdem spolu do betléma či Pásli ovce Valaši. Do vánoční atmosféry se přenesli naprosto všichni.

Česko zpívá koledy 2023 - Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm | Video: Iva Nedavašková

„Akce Česko zpívá koledy je vždy hezkým připomenutím toho, že Vánoce jsou již opravdu za rohem. Dělá mi radost vidět mezigenerační setkání, kdy často prarodiče vezmou svá vnoučata a společně si zazpíváme tradiční české koledy a užijeme si příjemný podvečer v předvánočním čase, který je často plný shonu,“ konstatoval starosta Rožnova pod Radhoštěm Jan Kučera.

Na všech přítomných bylo vidět, že si společný adventní čas užívají. Mohutný chór zazpíval již tradičně šest vánočních písní. Letos to byly Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Pásli ovce valaši, Rolničky a Vánoce, Vánoce přicházejí.

Ve Vsetínské nemocnici se začalo už o hodinu dříve

„Dnešní večer byl opravdu sváteční, od 17 hodin jsme měli Adventní koncert, který se po čtyřech letech vrátil do kaple sv. Růženy v areálu Vsetínské nemocnice. Žáci a učitelé Základní umělecké školy Vsetín si připravili krásný program, v jeho rámci jsme také poděkovali zaměstnancům nemocnice, kteří letos oslavili významné pracovní jubileum – čtyřicet let v naší nemocnici. Na závěr koncertu jsme si společně zazpívali koledu a pokračovali pak od 18 hodin před vánočním stromem uprostřed areálu a připojili jsme se tak k akci Česko zpívá koledy,“ popsala mluvčí nemocnice Lenka Plačková.

Nejkrásnější vánoční strom Zlínského kraje? Hlasujte pro krajského šampiona

Nezpívalo se jen ve velkých městech Valašska, ale i malých vesničkách. Například v Kladerubech, kde žije 472 obyvatel.

„Zpívání se účastníme už poněkolikáté, je to šestý nebo sedmý ročník,“ řekl před akcí starosta obce Miloš Konečný.

„Lidé už to mají zažité a patří to k adventnímu času. Loni nám předzpívávali děti ze školy a bylo to opravdu hezké. Už se na to těšíme,“ uzavřel Konečný.

V předvánočním období, které je pro mnoho lidí téměř synonymem chaosu, je schopnost hudby sjednocovat více než vítaná. Již tradiční akce Deníku s názvem Česko zpívá koledy pak talent hudby k propojování lidí dokazuje už 13 let. A ani letos tomu nebylo jinak. Zpříjemnit si adventní chvíle a zazpívat si společně koledy mohli lidé nejen ve Vsetíně, Valašském Meziříčí či Rožnově. Společně se notovalo například v Kateřinici, Halenkově, Lidečku, Leskovci nebo Valašské Polance.

Koledy se zpívají i v zahraničí

Nápad, kdy se lidé sejdou, aby si společně užili předvánoční čas bez shonu, ve frontách v obchodních centrech, ale naopak při milé příležitosti společném zpívání vánočních koled, se zrodil v západních Čechách před 13 lety.

Díky Deníku se rozšířil do celého Česka a stal se oblíbenou každoroční tradicí. A zpívá se i za hranicemi země. Letos české vánoční písně zazněly v Norsku, Německu, Španělsku, Francii nebo v Itálii, kde se koledy nesly také Svatopetrským náměstím.

„Koledy se dokonce rozezněly i v hlavním městě Kataru,“ prozradila marketingová ředitelka Deníku Jitka Peroutková.

A jak se zpívaly koledy u vás? Zašlete nám fotografie z vaší obce pomocí tohoto formuláře. Rádi je zveřejníme. Podívejte se na video: Zdroj: Youtube

Vánoce banner 610x303Zdroj: Redakce