Vadí jim souběh funkcí Radima Holiše (ANO), který je zároveň starostou Rožnova a hejtmanem Zlínského kraje. Z vedení města chtějí Kučera s Drápalem odejít ke 14. září 2021, členy zastupitelstva i po tomto datu zůstanou.

Chtěli jsme starostu na plný úvazek

S překvapivým oznámením vystoupil místostarosta Kučera v tomto týdnu na úvod jednání rožnovského zastupitelstva. Uvedl, že důvodem k rezignaci je nefungující spolupráce v koalici. Skřípat to podle něj začalo hned po podzimních krajských volbách, kdy se nynější starosta Rožnova Radim Holiš (ANO) stal hejtmanem Zlínského kraje a rozhodl se zastávat souběžně obě funkce.

„Požádali jsme kolegy z hnutí ANO o rychlé vyřešení situace a výměnu na pozici rožnovského starosty, na kterou měli z výsledku voleb nárok. Cílem bylo mít fungujícího starostu na plný úvazek,“ připomněl Kučera.

Hnutí ANO však podle něj nového kandidáta nenavrhlo a požádalo koaliční partnery (vedle Nezávislých Rožnováků jsou součástí koalice také zástupci uskupení Zdravý Rožnov) o přijetí varianty, kdy Radim Holiš zůstane starostou na částečný úvazek a vznikne nový post třetího místostarosty, který obsadí zástupce hnutí ANO. Počátkem března se jím stal Jiří Melcher.

Naše připomínky nikdo neposlouchal

„Ač se toto nastavení jevilo od počátku jako krkolomné a potenciálně nefunkční, byli jsme ochotni je vyzkoušet. Bohužel se postupně ukázalo, že řídit kraj z pozice hejtmana a radnici Rožnova z pozice starosty souběžně nelze. Trpí tím oba subjekty, zejména však město Rožnov,“ zhodnotil Jan Kučera. Nezávislí Rožnováci na to podle něj opakovaně upozorňovali.

„Naše náměty a připomínky jsou však často bagatelizovány, odkládány nebo zcela neslyšeny,“ poznamenal místostarosta.

Nejvyšší vedení Rožnova se podle Kučery nyní přepnulo do udržovacího módu do příštích komunálních voleb. Do těch však zbývá ještě téměř rok a půl.

„Tato situace zásadně neprospívá dalšímu rozvoji našeho města. Nejsme pro převraty ve formě odvolávání starosty. Respektujeme, že ANO vyhrálo volby a má právo vést Rožnov. Jediným čestným krokem pro nás je odstoupení z pozic místostarosty, radního a z koalice. Tímto krokem rozvazujeme vítězi voleb ruce do dalších jednání při hledání partnera, který tento stav bude akceptovat,“ dodal místostarosta Jan Kučera.

Na oznámený podzimní termín odchodu z vedení města (14. září) připadá další zasedání zastupitelstva.

„Je to dostatečný termín, aby kolegové vyřešili další uspořádání. Nechtěli jsme utéct od rozdělané práce a chceme mít dostatek prostoru nachystat předání rozjetých projektů,“ vysvětlil volbu Kučera.

Holiš: Je to pro mě velké zklamání

Starosta Radim Holiš přímo na zastupitelstvu nechtěl na rezignaci Kučery s Drápalem příliš reagovat s tím, že se o jejich rozhodnutí odstoupit dozvěděl až večer před zasedáním a rezignační dopisy dostal do rukou až v den jeho konání.

Později uvedl, že Hnutí ANO v Rožnově plnilo vše, na čem se s koaličními partnery v únoru dohodlo.

„Dokonce nám to (Nezávislí Rožnováci) několikrát potvrdili. Ale prý to nefungovalo. Na starost přitom máme jen investice a finance. Odchod NR-STAN z koalice ohlášený demonstrativně na zastupitelstvu ústy místostarosty Kučery chápeme jako reakci na nepřistoupení na zásadní jejich požadavek na pozici starosty pro stávajícího místostarostu Kučeru,“ uvedl Holiš.

„Zviditelnění na úkor pozice hejtmana, potom co už se podařilo pro Rožnov za půl roku udělat, právě od osob z NR-STAN, které byly mezi prvními a osobně žádaly od hejtmana pomoc na krajské úrovni, ukazuje skutečné zájmy a skutečnou morální úroveň. Je to pro mě velké zklamání. Ale tak to v politice dnes bohužel chodí,“ dodal s tím, že hnutí ANO v Rožnově se s tím vyrovná a práci, kterou lidem v Rožnově slíbilo, dodělá.

Do podzimu se musí najít řešení

Vyloučené ovšem není, že ANO ztratí i druhého partnera – uskupení Zdravý Rožnov – které ve vedení města zastupuje místostarostka Kristýna Kosová. Také ona připustila problémy v koalici.

„Pokoušeli jsme se je řešit, ale zatím jsme řešení nenašli. Rozcházíme se v názoru, jak má v tuto chvíli koalice pokračovat dál. Snažila jsem přesvědčit kolegy, jestli tuto situaci nemůžeme řešit ve větším klidu a dát jí alespoň léto k podrobnější diskuzi – neuspěla jsem,“ řekla Kosová.

Pro důvody, kvůli nimž Nezávislí Rožnováci koalici opouštějí, má podle svých slov pochopení.

„Vedli jsme diskuze nad mnohými projekty, které ve výsledku byly mnohem lepší, než bylo původně plánováno, a to i díky názorovým střetům, ke kterým občas docházelo. Nezávislí Rožnováci oprávněně upozornili na nedostatečné, chybějící kapacity a občasné problémy a já budu trvat na doplnění funkčního týmu. V opačném případě bychom připravili gesční agendu k předání, hledání řešení jsme ale schopni věnovat nadcházející měsíc,“ dodala místostarostka Kosová.