Místo něj se role člena v představenstvu ujme od 1. února Jan Hrdý, který byl Radou nominován. Podle hejtmana Radima Holiše, právě Jan Hrdý má „posunout“ nemocnici do výkonu investičních záměrů, které jsou v „Baťovce“ naplánovány.

Rada Zlínského kraje ale ve svém záměru tohoto dalšího posunu KNTB pokračuje dál. Po změnách v představenstvu nemocnice je na řadě i dozorčí rada. Deníku to potvrdil hejtman Holiš. Důvodem změn je podle něj nespokojenost.

Odborník na investice Jan Hrdý nahradí v představenstvu KNTB Michala Filipa

„Co se týká dozorčí rady, ta je předmětem debaty na valné hromadě. Tak jak jsme říkali, že chceme posílit výkon představenstva nemocnice, za kterou máme plnou zodpovědnost, tak se díváme i na práci jednotlivých dozorčích rad a u dozorčí rady KNTB nejsme spokojeni. Takže nevylučuji během týdne debatu o dozorčí radě KNTB,“ zmínil Radim Holiš.

Co na změnu v představenstvu KNTB a debatu o současné dozorčí radě nemocnice která může skončit také výměnami, říká jeden z jejich členů a současně opoziční zastupitel, exhejtman Jiří Čunek?

„Dozorčí rada upozorňovala na chyby vedení nemocnice ještě v době, kdy ji vedl Michal Filip. I když je dobrý lékař, podle mne nemá manažerský talent a tuto funkci dostal jako nominant hnutí ANO. Hejtman Radim Holiš zapomněl, že nemocnice nemá za úkol jen léčit pacienty, ale také dobře hospodařit. A Michal Filip neuměl hospodařit. Vždyť současný způsob řízení se projevil na výsledcích. Lidé v nemocnici jsou s nimi nespokojeni, projevilo se to na odměnách apod. A je jasné, že dozorčí rada na to upozorňovala,“ uvedl Jiří Čunek pro Deník.

Podle něj nakonec Rada Zlínského kraje dozorčí radě dala nakonec za pravdu právě tím, že provedla změny v představenstvu KNTB. Přesto s volbou nového člena Jana Hrdého je Jiří Čunek spokojen.

„Je to šikovný člověk, jeho práci znám z doby, ještě když jsem byl hejtman. Nebude to však mít jednoduché,“ naznačil současný senátor Čunek.

Co se týká případných změn v dozorčí radě KNTB, jejíž je členem, věří, že k tomuto kroku nedojde. Současná dozorčí rada se v poslední době několikrát postavila proti rozhodnutí vedení kraje. V posledním případě to bylo v případě výběru dodavatele bouracích prací staré prádelny, na jejímž místě má vyrůst nový centrální pavilon.

„Toto výběrové řízení bylo jednoznačně předražené, celá soutěž byla špatně zorganizovaná,“ zmínil některé důvody k zamítavému postoji dozorčí rady její člen Jiří Čunek.

Současně zmínil, že se dozorčí rada KNTB také postavila proti vyplacení odměn představenstvu nemocnice.

I přes to exhejtman a opoziční zastupitel věří, že ke změnám v dozorčí radě nedojde.

„Věřím, že to neudělají, asi by si to nedovolili, to by bylo „hodně přes čáru“,“ míní.

Podle něj právě Rada Zlínského kraje dala za pravdu dozorčí radě nemocnice, která upozorňovala na nedostatky ve vedení nemocnice, a proto prý provedlo změnu v jejím představenstvu.