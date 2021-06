„Vybudovali jsme čtyři stavební místa, jsou zasíťovaná a už na nich staví většinou právě mladí. Celkově se u nás aktuálně staví sedm nových rodinných domů,“ přiblížil dnešní situaci starosta.

Aby mohla obec stavební parcely nabízet, vykoupila už dříve potřebné pozemky od soukromých vlastníků. Připravuje se také projekt, podle něhož nechá vedení obce přestavět jeden starší dům na tři nové byty.

„Je znát, že se trend obrací. Vrací se k nám lidé, kteří třeba dříve vystudovali a odešli za prací například do Prahy. Dnes chtějí zpět a staví zde domy. Lidé zjišťují, že na vesnici je klid a větší bezpečí. Navíc do města je to kousek. Od nás do Meziříčí možná deset minut,“ popisuje Miloš Konečný.

NESMÍ CHYBĚT DOBRÁ ŠKOLA

Vedle možnosti stavět dům či získat byt však mají lidé i další priority. V případě mladých rodin je to například mateřská a základní škola. V případě Kladerub sídlí obě ve stejné budově a obec do ní investuje nemalé peníze. V poslední době prošla rekonstrukcí za dva miliony korun například školní klubovna, dalších 1,6 milionu stálo nové sociální zázemí.

„Ještě letos chceme opravovat střechu, to budou další asi dva miliony,“ počítá Konečný.

Zdůrazňuje, že prioritou je školu i školku ve vsi udržet. Kladerubská škola má pět tří a v současné době ji navštěvuje třináct žáků. Do první třídy po prázdninách nastoupí sedm dětí. V mateřince je dnes dětí dvacet a také pro ně chystá obec s příjemnějšími prostory na hraní.

„Zrekonstruujeme původní starou hernu z 80. let. Máme zpracovaný projekt, do kterého bychom se chtěli pustit v horizontu dvou let,“ říká starosta.

Záležet ale bude také na tom, zda se objeví možnost získání dotace. Přece jenom se jedná o investici ve výši čtyři miliony korun, což není pro obec, která pracuje s ročním rozpočtem šest milionů, právě malé sousto.

OBCHOD SKONČIL PŘED LETY, HOSPODU UZAVŘEL COVID

Do skupiny staveb takzvané občanské vybavenosti patří vedle školy také obchod či hospoda. Co se prvního případu týče, v tomto směru v Kladerubech sloužit nemohou. Místní prodejna skončila už před několika lety. Do vsi pravidelně zajíždí jen prodejce masa, funguje také dovážka chleba. Podle starosty si však lidé na nynější stav zvykli a za nákupem jezdí do města.

Naproti tomu do hospody se v Kladerubech zajít dá. Tedy dalo se – než vstoupila v platnost protiepidemická omezení. Obec alespoň vyšla provozovatelům restaurace vstříc a už druhým rokem jim odpustila nájem.

NA SENIORY TAKÉ NEZAPOMÍNAJÍ

Pochopitelná snaha udržet v obci mladé rodiny ale samozřejmě neznamená, že by v Kladerubech zapomněli na generaci dříve narozených.

„O důchodce se pochopitelně také staráme. Snažíme se pro ně připravovat například kulturní akce, vloni v létě to bylo třeba setkání při dechové hudbě,“ připomíná starosta Konečný.

Obec seniorům také dotuje obědy, pro které si mohou chodit do školy. Letos pak například místní úřad pomáhal starším s registrací k očkování proti koronaviru.

„Máme velké štěstí, že u nás stále funguje i mezigenerační solidarita. O starší lidi se stále velmi pěkně starají jejich rodiny a tak by to také mělo být,“ chválí Miloš Konečný.