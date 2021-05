„Už v minulém roce jsme začali pracovat na projektu na přebudování kinosálu na kulturní dům. Zahrnuje jak rekonstrukci vlastního sálu, tak jeho přístavbu,“ prozradil starosta Velkých Karlovic Miroslav Koňařík. Projekt je nyní dokončený, vyřizuje se stavební povolení. Rekonstrukce by mohla začít v příštím roce.

Pravdou je, že kinosál svému původnímu účelu, tedy promítání filmů, už asi deset let neslouží.

„Dlouho jsme se to snažili držet, ale bylo to ‚na sílu‘. Prodělávali jsme na tom. Když přišlo na film deset diváků, bylo to hodně. Sál se podařilo zaplnit jen v případě, že šlo o představení pro děti,“ ohlíží se starosta Koňařík.

Po plánovaných stavebních úpravách bude sál víceúčelový. Stupňovité hlediště bude shrnovací, díky tomu vznikne prostor s kapacitou až sto šedesát lidí. Stabilní zázemí zde nalezne například místní ochotnický divadelní soubor, jehož vystoupení se podle starosty Koňaříka těší velké oblibě.

TRADICI VALAŠSKÝCH BÁLŮ ÚSPĚŠNĚ OBNOVILI

Obec také konečně bude mít vlastní prostory například pro pořádání bálů a plesů, které se dosud konávaly v některých místních hotelech. Přesunou se sem například valašské bály, jejichž tradici se v Karlovicích podařilo více než úspěšně obnovit před více než deseti lety.

„Když jsme s nimi znovu začínali, netušil jsem, že se tak uchytí. Na prvním nás bylo jen pár, co jsme měli půjčenou valašskou košulu. Teď už bývá krojovaných devadesát procent příchozích,“ těší Miroslava Koňaříka.

Valašskému folkloru se v Karlovicích věnuje dětský soubor, působí zde také cimbálová muzika Kyčerka. Dlouhodobě se pak tradičním valašským písničkám věnuje ženský pěvecký sbor Karlovjanky.

„Uspořádali jsme také už devět ročníků dětského folklorního festivalu,“ připomíná starosta.

Jubilejní desátý festival se zatím stále odkládá. Předloni kvůli rekonstrukci školy, kde mívají malí tanečníci zázemí, vloni kvůli epidemii koronaviru. Jestli se podaří uspořádat festival letos, zatím zůstává otázkou. Tradičně se konává v červnu před koncem školního roku. Dosud platná vládní omezení však větším akcím prozatím nepřejí.