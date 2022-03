Budova z padesátých let minulého století musí ustoupit novému projektu – stavbě dlouho diskutovaného a nákladného moderního kulturního centra. To bude stát 325 milionů korun.

Demolice tradičního filmového stánku odstartovala na začátku druhého březnového týdne. Hotová má být do jednoho měsíce. Budovu obemknulo oplocení, zachovány zůstaly jen průjezdy k rodinným domům a také k sousední Základní škole Pod Skalkou. Na bezpečnost školáků každé ráno dohlížejí městští strážníci.

„Po konzultaci s panem starostou Pavlicou budeme od pondělí 7. března připraveni na zvýšený dohled na přechodech u ZŠ Pod Skalkou. Z důvodů demolice zde může být trochu nepřehlednější situace a hlavně bude omezená možnost zaparkovat při vysazování dětí v bezprostřední blízkosti kina. Budeme tedy zde hlavně v ranních špičkách dohlížet na bezpečný provoz a pomáhat s řešením případných komplikací,“ potvrdil v minulých dnech ředitel rožnovské městské policie Aleš Pilař.

Turistická sezona na Pulčínských skalách začne pověstí a složením slibu

Na důležitou změnu si zvykají také řidiči zvyklí odstavovat u kina své vozy.

„Parkoviště u kina již nebude možné využívat z důvodu stavebních prací. Z dostupných míst pro parkování v lokalitě kolem Bezručovy ulice je potřeba počítat s většími docházkovými vzdálenostmi,“ upřesnil místostarosta Rožnova Jiří Melcher.

Kino Panorama, má podle radnice „své bohatě odslouženo“. V uvolněném prostoru se počítá se stavbou nového víceúčelového kulturního centra.

„Jakmile budou demoliční práce hotovy a nepotřebná suť bude odvezena, plynule na to naváže další část, a to hlavní stavba. Následně budou probíhat práce na venkovních prostorech okolo hlavní budovy,“ přiblížil plánovaný průběh stavebních prací Marek Moll z odboru investic rožnovského Městského úřadu.

Na projektu nového kulturního centra v Rožnově pracují už sedm let a o jeho potřebnosti případně budoucí podobě se vedla řada debat především na zasedáních zastupitelstva.

„Jsme rádi, že stavba začíná. Je to pro město a jeho obyvatele velký okamžik,“ uvedl místostarosta Rožnova Jiří Melcher.

Dům Kateřinka už slouží seniorům. Pomůže i uprchlíkům

Na tom, že Rožnov důstojný prostor pro konání kulturních a společenských akcí potřebuje, se shodují prakticky všichni zastupitelé. V čem se však rozcházejí, je cena, kterou by mělo město za nový kulturní dům zaplatit. Ta navíc za léta příprav projektu velmi výrazně narostla.

Když před dvěma město vyhlašovalo první veřejnou zakázku, počítalo s cenou mírně přesahující 200 milionů korun. Dnes už hodnota zakázky činí 325 milionů. Zastupitelé proto letos odsouhlasili čerpání již dříve schváleného úvěru ve výši 127 milionů korun a přijetí nového úvěru 170 milionů.

„Chápu, že jsou obavy, co se bude dít. Já si ale myslím, že jsou rozumné argumenty pro to, proč do této stavby jít. Pokud schválíme úvěry budeme připraveni,“ řekl na lednovém zasedání zastupitelů, na němž se potřebné úvěry schvalovaly, starosta Rožnova Jiří Pavlica.

Město se navíc může spolehnout na dotace – padesát milionů korun již získalo, dalších patnáct přislíbil Zlínský kraj.

Rožnovský koncert pro Ukrajinu vynesl přes 39 tisíc korun

Na účtě má Rožnov na stavbu naspořených dalších 110 milionů. Podle názoru některých zastupitelů je ale projekt pro město příliš drahý.

V novém kulturním centru získá Rožnov pod Radhoštěm velký sál s kapacitou 346 lidí, dále malý sál, který má primárně sloužit jako kino s kapacitou 110 lidí.

„Tyto sály mohou fungovat nezávisle,“ upozornil už dříve Jakub Sobotka z rožnovské kulturní agentury Téčko.

Součástí centra bude také salonek pro čtyři desítky hostů, venkovní atrium pro zhruba 200 lidí či venkovní scéna, která pojme až několik tisíc diváků.

Počítá se mimo jiné též s kavárnou, zázemím pro účinkující i zaměstnance, divadelní scénou i celkovým řešení okolí nového kulturního stánku včetně parkování či sadových úprav.