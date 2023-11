Dvě legendy ve valašské gastronomii. Kdo by nemiloval smetanový jogurt z Valašska a zároveň někdy nezkusil medový dort Marlenka z podhůří Beskyd. Přes rok ladili oba výrobci chutě, aby vyniklo to nejlepší z obou produktů a světlo světa spatřilo spojení: Smetanový jogurt z Valašska s příchutí Marlenky.

Zákazníci jej mohou ochutnat ve dvou variantách – klasické nebo s kakaem. Základ je v obou jogurtech stejný, tedy kvalitní smetana od moravských farmářů a nezaměnitelná chuť medového dortu.

„Vývoj výrobků trval více než rok a cílem bylo dosáhnout toho, aby se chuť jogurtu co nejvěrněji podobala nezaměnitelné chuti medového dortu Marlenka. To se, myslím, nakonec podařilo i proto, že do příchuťové složky jogurtu jsou přidány přímo drobečky z těchto dortů. Věříme, že spojení chutí obou výrobků přinese našim zákazníkům nový jedinečný chuťový zážitek,“ uvádí Zdeněk Bukovjan, Sales & Marketing Manager Mlékárny Valašské Meziříčí.

Staroarménská receptura z Beskyd

Chuť medových dortů Marlenka si podmanila doslova celý svět a majitel společnosti Gevorg Avetisjan byl v roce 2021 oceněn prezidentem České republiky Milošem Zemanem medailí Za zásluhy I. stupně.

V Mlékárně Valašské Meziříčí se po měsících testování spojila kvalita obou výrobků a jejich nezaměnitelné chutě.

„Díky tomu si je budou moci příznivci obou výrobků řádně vychutnat. Snoubí v sobě tradici, poctivost a mistrovské umění každého z obou řemesel. Neobsahují žádné umělé konzervanty a barviva,“ uvádí Zuzana Pavelková, Marketing Manager Mlékáren Valašské Meziříčí.

Tradiční suroviny – med a mléko v nejvyšší kvalitě

Produkty Marlenka jsou založeny na staroarménských rodinných recepturách zakladatele společnosti. Jejich jedinečné vlastnosti jsou dány především kvalitními a pečlivě vybranými surovinami v čele s tou nejdůležitější, použitou ve všech receptech – přírodního medu. Nejen proto se dortům Marlenka říká zázrak z medu.

Oba varianty jogurtů obsahují osm procent tuku, jsou vyrobeny z mléka nejvyšší jakosti, které má certifikaci Q CZ. Jedná se o režim jakosti, který splňuje vyšší kvalitativní parametry, než jsou stanoveny evropskou legislativou. K dosažení této kvality je zapotřebí důsledná hygiena, kvalitní krmivo, výživa, zdraví a životní podmínky zvířat na farmách.